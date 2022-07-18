爛尾樓？磚牆外露極殘　敘利亞風裝修惹熱議　傳父母出錢真相是…

這絕對不是爛尾樓，而是刻意營造的破爛style！每個人的品味風格不同，網上瘋傳1個住宅單位的裝修圖片，只見屋主鍾情近年受歡迎的工業風，但偏好的風格似乎有味，「重口味」，以斑駁掉漆的牆身風格配上外露的磚牆，似是要營造原始的感覺。網民看過相片不禁形容是「敘利亞戰爭風」，有人更指令人聯想到近期話題十足的內地「爛尾樓」，帖文稱是父母出資裝修，又指父母看後「差啲斷絕關係...🤣」，但翻查網上紀錄卻另有真相。



網上流傳裝修示範圖，可見屋主鍾情近年受歡迎的工業風，採用斑駁掉漆的牆身配上外露的磚牆，網民看過相片不禁形容是「敘利亞戰爭風」，又指相信長輩看過裝修後也不願意同住。（fb「實用裝修Nice」圖片）

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有網民於facebook群組分享相關單位的相片，帖文指「因為啲裝修錢係父母出，裝修完後，父母上咗去睇，差啲斷絕關係」。不過翻查網上紀錄，該組相片其實最先在台灣的裝修討論群組發布，其後於多個網上群組瘋傳，上載者形容裝修是「敘利亞風裝修」，笑稱屋主父母看過後「差點斷絕關係」，相信該單位並非在香港。

相中可見，單位採用極緻的工業風格，刻意營造原始、老舊的感覺。客廳內無論天花及牆身也像沒有修飾過，部分露出紅磚牆，即使有平面牆身的部分也僅得斑駁的表面，連油漆也沒有掃上。至於電線則以鐵管收藏，連同電燈整齊鋪設於天花及牆身上，盡顯粗曠味道。單位內另設有獨立工作間及落地大窗，傢私及擺設也以黑色及簡約為主，塑造型格感覺。

單位獨特的裝修引來網民熱烈討論，不少人笑稱風格的確令人想到破爛舊樓，又指單位裝修具「自動過濾長輩」功能。（fb「實用裝修Nice」圖片）

單位獨特的裝修引來網民熱烈討論，不少人笑稱風格的確令人想到破爛舊樓，「這已經不是復古工業風，而是難民風」、「設計師應該是上校指揮官吧」、「這是裝修佬做到一半，然後不付錢給他的風格」。亦有人笑指單位裝修具「自動過濾長輩」功能，「這也許就是稱之為拒絕岳父岳母和父母設計」。

相片傳至香港社交網站後，有人一度以為是近期話題十足的內地「爛尾樓」，笑稱如果把爛尾樓盤用這種方法「活化」，說不定可以賣到好價錢，或吸引更多人購買，達到「起死回生」的效果。不過，真正的爛尾樓工程並不完成，樓宇結構可能有關題，但刻意營造難民風的單位，卻沒有安全結構問題，而且裝修成本不菲。

台灣有室內設計師指出，近日較受年輕人歡迎的工業風裝修事實上也有好處，稱由於工業風大多會保留單位牆身或天花較原始的原貌，即使出現問題如漏水等，需要維修時也會較易處理，成本亦較低。不過像帖文中的單位，牆身及天花也沒有「批灰」或上油處理，粉塵問題會較嚴重，長遠或對住客健康有影響。