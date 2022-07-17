妻擅送出哥斯拉模型　夫怒買數萬新貨再提離婚　妻急補鑊下場慘了

「男人愛高達、女人唔明白」，很多男生也有收藏玩具、模型的嗜好，若另一半不明白箇中樂趣及價值，隨時引發婚變！台灣1名人妻早前擅自將丈夫收藏的哥斯拉模型送給親戚的小孩，丈夫得知消息後暴怒，憤而離家出走，更花了十多萬（台幣，下同，最少逾3萬港元）買入大批新模型「報復」。人妻見丈夫花錢鬥氣，便出招反擊，離家後聲稱月底也不回來，以為博得對方道歉，更她大呻丈夫行為「像個小男孩」。

沒料到丈夫全無反應，人妻知道出事了，只能速速回家且不斷求道歉哀求原諒，惟丈夫卻認真地提出要離婚，其後夫妻談及一旦離婚財產分配的對話，「劇情發展」吸引全網追看。網民一面倒批評是人妻不對，更指她與媽媽貪圖房子，認為已無藥可救支持分手，「離婚才是老公最好的落幕」。



限量版哥斯拉模型價值不菲，是不少玩具迷的心頭好，但台灣1名人妻早前擅自將丈夫收藏的哥斯拉公仔送給親戚的小孩，結果陷入離婚危機。非涉事模型。（網上圖片）

該名人妻於facebook群組發文，指丈夫一直有蒐集模型公仔的興趣，早前其母親和親戚到她家探訪，小孩看中其中1隻哥斯拉模型，她於是擅自將模型送予小孩，並拍下照片打算再買一隻作補償。

丈夫出差後發現珍藏的哥斯拉模型不知所蹤，隨即追問下落，「我就跟他說送人了，我會再幫他買一模一樣的給他，他開始整個暴怒不可理喻」。她指丈夫提到公仔很難買，又指即使能買回一模一樣的，也只想要「自己買的那隻」，其後更直接離家出走，花了十多萬元買了大堆模型報復，令她氣得直接回娘家，大呻「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀」。

從網傳的對話截圖可見，夫婦互相認為對方有錯，人妻堅持要丈夫道歉，惟對方卻直言「要我道歉乾脆要我去死」，又要求她給予親戚的聯絡方法，以便取回模型，甚後又花十多萬台幣買入大批玩具「新貨」。人妻氣憤下決離家，但丈夫一直拒絕聯絡，冷靜下來決定回家及丈夫認錯道歉，惟丈夫一直沒有理會，甚至明言「我累了」，提出離婚及基本財產分配安排，「找律師談一談吧，車給你，房子我要」。

人妻與丈夫對話：

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這時人妻才發現事態嚴重，而她除了哀求丈夫原諒，絕不想離婚，但卻提及自己曾與母親討論，問丈夫一旦離婚的話，能否以500萬元（約131萬港元）購入2人現時居住房子，「畢竟我們在一起也6年多，當初結婚我媽也是同意我們的想法，聘金都沒有要，我也不年輕了」。丈夫看過訊息更感憤怒，直指要求過份，又稱婚後一直配合人妻的要求，惟她一直變本加厲，才感到忍無可忍，「你從單純佔有到霸道，都要聽你的，我只剩模型還算我主宰」。

帖文引來網民討論，一面倒站在丈夫那邊，不少人狠批人妻毫不尊重丈夫，「媽媽說送小朋友沒阻止就算了，還說老公幼稚，自己有錯還理直氣壯」、「不是你的東西，你怎能自作主張」、「跟價格無關，蒐藏的感受是無價的」、「趕快離婚才是真正落幕，你根本不明白收藏者的痛」。

人妻事後再次發文，指目前已跟親戚要回公仔，並將哥斯拉原好無缺帶回家，「看起來沒有受損，因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓着玩」。不過，她指丈夫仍然未回家，又表示看過網民的批評感到後悔，目前「只想趕快讓老公回家一切落幕」。