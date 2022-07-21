老闆喺公司養鸚鵡　打工仔因童年陰影勁驚雀鳥　網民：試下克服？

雖然社會有性別定型，覺得男性比女性大膽，不怕蛇蟲鼠蟻，但事實並非如此，也沒必要隱瞞。有打工仔於討論區發文表示，因小時候目擊到1隻雀鳥「俾車鏈（輾）過，爆曬咁」，所以造成心理陰影，很害怕雀鳥。近日他入職1間公司，發現老闆在辦公室飼養鸚鵡，他十分恐懼，直言「每次返工都好似去修行一樣」。



有打工仔於討論區發文表示，他很懼怕雀鳥，但日前才發現老闆一直在辦公室飼養鸚鵡，有次更於他頭頂飛過。（Sid Balachandran@Unsplash）

該名打工仔於Dcard討論區以「好驚雀，但係boss喺office養鸚鵡」為題發文表示，上班前人事部沒向他提過老闆在辦公室飼養鸚鵡，他第一次見到鸚鵡時，「佢飛過我頭頂真係講咗聲X」。惟他顧慮到「男人老狗都唔好意思講自己驚雀」，而且所有同事也很喜歡該隻鸚鵡，經常教牠說話，因此沒表達自己怕雀，幸好大部分時間該隻鸚鵡都留在老闆的房內。

有網民建議樓主嘗試克服陰影，「辛苦晒，不過或者試下用依次作為切入點，試下走出個陰影？」，不過也有人認為樓主毋須勉強自己，「我係驚雀驚到會嗌嗰type，如果我返咗間咁嘅公司，我一定辭職」、「我都好驚雀，人人都有自己驚嘅嘢，唔好夾硬嚟」。

有網民則分享自己類似的心理陰影，「我細個成日中雀屎，加上經常見到形形色色唔同大細嘅雀屍，同埋啲雀低飛會land落我頭頂，令到我都好驚雀。依家無論喺電話睇到定喺街集結嘅，我都會迴避，就連雞鴨鵝乳鴿都唔食」、「我明呀，我都好驚貓，但依家返工嗰度就正正養緊貓，仲要成班貓奴」。