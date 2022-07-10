一張鸚鵡性感M字腿照片網絡瘋傳　腳超粗一反「雀仔腳」纖細印象

鳥類因為沒有手手，所以大部分動作都是靠雙腳完成的，因此牠們的腿並不是我們所常說的「鳥仔腳」那樣；而是非常強健有力的。



這一事實也被日本推主（＠mutsuki_ramune）拍了下來，證明鳥兒是擁有結實雙腳的。（點圖放大了解👇👇👇）

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日前，推主想把凱克鸚鵡玩耍的模樣拍下來，不僅目的達成了，還在整理照片發現意外之喜。在照片裡，身在角落的鸚鵡十分搶眼而且還顛覆我們的想像，可能我們平時看到的鸚鵡都是合著腿的，從沒想過牠們也是擁有大長腿和跨坐技能的，而且還是相當健美的雙腿，跟印象中的「鳥仔腳」相去甚遠。

看完照片的網友紛紛都在底下大笑留言：「我看了幾次，就笑了幾次」、「我第一次看到耶」、「真是健美的鳥腿」、「看起來惹不起」、「太可愛了吧」、「超級搶鏡的。」

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