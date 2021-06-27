為食鸚鵡偷食豆　點知X照出肚有異物　獸醫開刀取出21粒女士恩物

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-27 18:00

早起的鳥兒有蟲吃，但為食的鳥兒可能會「自食惡果」！泰國1隻寵物鸚鵡早前背着主人在家「偷食」，把一些閃亮亮的「豆子」吃下肚，沒料到卻無法消化，留在胃內令牠感到不適，連午餐都無法吃了。主人見鸚鵡食慾不振且狀似愈來愈虛弱，隨即帶牠到獸醫醫院檢查，X光一照發現其肚內有許多顆粒物體，獸醫需緊急剖腹取出，結果連醫生都被眼前物品嚇一跳，原來竟是女士恩物──鑽石！幸鸚鵡經治理後並無大礙，預計月底可以康復出院。

泰國獸醫醫院「Animal Space Hospital」在fb專頁發文，指名叫「Frosty」的為食鸚鵡，近日因在家偷食，結果誤吞主人的鑽石，需要進院接受手術。(fb專頁「โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ Animal Space Hospital」圖片)

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泰國獸醫醫院「Animal Space Hospital」周日（20日）在facebook專頁發帖，表示名叫「Frosty」的淘氣鸚鵡，近日因吞食了主人項鍊上的鑽石而需入院接受手術。原來事發當天的早上，Frosty從主人的首飾盒中發現1條項鍊，登時被鍊上的鑽石深深吸引，忍不住逐顆啄下來吞落肚。至午餐時分，主人發現Frosty有點不對勁，非但沒有胃口而不願進食，更漸漸變得虛弱無力，主人立即帶Frosty趕往獸醫醫院檢查。

在X光片下，獸醫發現Frosty的胃部出現許如豆子般大的顆粒異物，建議立即剖腹取出。經過2小時的手術，獸醫從鸚鵡的胃部共取出21顆各重0.2卡的鑽石，主人此時才如夢初醒，驚悉原來Frosty偷吃了其項鏈上的鑽石。手術過後Frosty需要留院接受觀察，待傷口慢慢復原，預計本月底可以出院。

被問及鸚鵡為何會偷吃鑽石，獸醫解釋指鸚鵡容易被閃閃發亮的東西吸引，「我們不時見到類似的情況，但很少看到鸚鵡吃掉很多昂貴的鑽石。」獸醫指出如果主人沒有帶鸚鵡檢查，由於鑽石有點鋒利，留在胃部會導致牠胃痛，嚴重更會傷及器官。

（綜合）

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「KC Pet Project」在帖文表示，收容中心收留1頭流浪的西施犬，只見牠全身毛髮嚴重打結，而且長滿狗蚤，令職員亦慨嘆從未遇過情況這麼惡劣的狗隻。（fb「KC Pet Project」影片截圖）

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剃走毛髮後，清西蒙的「真面目」終於重見天日，可見牠雙目圓滾滾，十分精靈可愛。（「KC Pet Project」Tiktok影片截圖）

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巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

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