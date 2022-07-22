大嫂是老公前女友！人妻用電腦驚揭崩潰真相　一事比電視劇還狗血

比狗血劇更離譜！有台灣人妻在社交平台分享1件崩潰事，指自己近日發現大嫂竟是老公的前女友，而大嫂從前的部落格文章，情情愛愛的表達裏還寫滿自己丈夫的名字，還曾經為他懷孕流產，得知真相後感不舒服，而她最難過的是「居然全家騙我一個」。



人妻指最近瀏覽老公的電視時，發現大嫂原來是丈夫的前女友。（《我的上流世界》劇照）

該名人妻在facebook群組「匿名公社」發文分享這比電視劇還狗血的親身經歷。她指最近瀏覽老公的電腦時，發現大嫂原來是丈夫的前女友，而對方以前寫的部落格文章還在，那些情情愛愛文章也有提到他的名字，直到分手後就跟大伯熱戀。

人妻表示，沒想到發生在自己身上的事竟如電視劇般，始終同住一屋簷下，感覺很不舒服，大嫂甚至還為丈夫流產過，而且最令她難過的是「居然全家騙我一個」，不知道應該跟丈夫攤牌還是繼續裝作不知道。

人妻得知真相後感不舒服，而她最難過的是「居然全家騙我一個」。（《我的上流世界》劇照）

網民看完帖文都感誇張，質疑是在作故事，亦有人指前女友並沒有什麼錯，毋須介意，就讓事情過去，「誰沒有過去？他們又不是在你結婚後才在一起，選擇隱瞞不等於欺騙」、「大伯都不在意了，妳又何必糾結在這邊？」。

樓主則留言回覆稱，因怕事情公開說出來，「家也可能散了，才會匿名上來講」，她亦明白前女友不是錯，但大家還住在一起，且一想到大嫂曾經懷過自己老公的孩子就覺尷尬，「居然沒有人可以理解」。有人則建議與丈夫搬出去住最好，「搬出去吧，如果一直有疙瘩的話」。