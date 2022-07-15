奶奶想買樓同叔仔住　人妻呻老公被要求供樓唔落名　網民推測結局

層樓落我名，不過你供？台灣有人妻發文，稱奶奶因故想搬屋，但又想照顧小叔一家，提出以其名義買樓搬走，但房貸供樓部分卻要丈夫負責。她現時懷孕一家也很大負擔，奶奶稱將來會將保險金給她們，不會吃虧，令她覺得很為難，急問如何是好。許多網民直言絕對不要幫忙，認為奶奶明顯偏愛小叔，「房子名字早晚變老公弟弟的」，又質疑保險金根本追不上物業增值，到時亦可能不認帳。



人妻大呻奶奶想和叔仔買樓搬走，竟然叫丈夫供樓，但物業不落他的名字。（《BB來了》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，稱「婆婆要買房，房貸叫我老公繳」。她指丈夫是長子，有2個弟弟，現時夫妻住在老爺的3層公寓內，奶奶就和小叔一家同住，兩家只是步行2分鐘的距離。早前二叔出事，有人前去騷擾奶奶家，導致她想把單位賣掉，再買大樓和小叔一家住。由於小叔的妻子將2個孩子都給奶奶照顧，奶奶覺得她有照顧孫子的義務，但希望樓主夫婦幫忙。

樓主目前正懷孕，家中經濟負擔已很大，未料奶奶要求她們供樓，物業落奶奶名，但房貸要丈夫出，「名字不是我老公，房貸我們出？還是給別人住大樓我們住公寓？為什麼不是小弟一家付房貸？」。她內心極不平衡，雖然奶奶稱他們不會吃虧，承諾將來的美金保險會給她丈夫，但聽完始終覺得沒保障。

有網民直言將來物業可能會轉到叔仔名下，保障金的事亦未必可盡信。（《BB來了》劇照）

網民看過帖文一面倒狂說「絕對不要幫忙繳」、「不要付啊關你家屁事」，又提議她們可搬離老爺公寓，讓小叔一家住，他們再自行買樓，惟樓主稱早已提出，「他媽媽不肯，說也不想爬樓梯」。有人陳述利弊，稱美金儲蓄保險可能追不上房子增值，「叫她把保險美金拿去繳房貸啊，講得好像自己的保險美金夠幾千萬似的，夠的話就不會來麻煩你們了」。

有網民坦言奶奶偏愛小叔，「我看房子名字早晚變老公弟弟的」，又認為其實應該要在房契上按比例寫明丈夫及奶奶佔分，再向弟弟收租，「白紙黑字寫清楚，不然到時候不認帳」。

（Dcard）