老爺禁止新抱同老公共浴　但要幫佢擦身　多年後奶奶再揭噁心真相

有些長輩思想較傳統，性觀念相對保守，不能接受年輕一輩一些親密行為，也是可以理解。但假如他一方面禁止你做這做那，另一方面卻提出更誇張的要求，你會怎麼想？



一名人妻便於討論區「匿名公社」分享類似的自身經歷，她表示老爺一直對她有非份之想，平常已有些「莫名其妙的肢體碰觸」，後來竟要求她幫自己擦洗身體，讓她當場暴怒：「你叫我不能和我老公洗澡，卻叫我幫你擦澡？」

為孝順長輩一直言聽計從 今次終於忍無可忍 點圖放大閱讀原文全文▼▼▼

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「我和老公結婚十幾年了，感情一直很好很甜蜜，和奶奶原本相處不融洽，也在搬出婆家後關係有了很大的改善。但我覺得令我困擾的是，老爺對我一直有不單純的想法，讓我每次看到他都會覺得很不舒服。」

「剛結婚的時候，我對夫家長輩言聽計從，所以老爺要我打掃，幫他擦藥，點眼藥水，量血壓等等，我覺得就是孝順長輩的行為，也沒什麼。直到後來他提出令我傻眼的要求，要求我和我老公不能一起洗澡，而且還推託是因為宗教規定的。」

「我問他是誰說的，他說是某師姐，我馬上打電話去問，師姐說宗教根本不會管人家夫妻要不要一起洗澡。甚至後來老爺還要求我幫他擦澡，我真的是非常火大。你叫我不能和我老公洗澡，卻叫我幫你擦澡？另外一些莫名其妙的肢體碰觸我就不贅述了。」

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「後來我就把他當成透明人，再也不跟他說話，也不看他一眼。過了許多年，這心結我已漸漸放下，和他恢復基本的互動，但肢體上會保持距離，以為就可以維持現狀。沒想到經由我奶奶的口知道，他居然對我仍有不單純的想法，我真的很不願意批評長輩，但覺得我不講出來會內傷。也沒辦法不回夫家，為了老公和奶奶還是必須回去，但真的很不想看到那個人。」

貼文吸引網民紛紛留言：「做一個現代人就好，沒必要被所謂的傳統觀念綁架，這些觀念可以保護人，也可以傷害人，所以自己要知道如何迴避，避免進一步受傷害。」「老爺的那個還能用嗎？」「Ｘ的。翻桌！直接說清楚，提出警告。」「難為。」「噁心！」

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