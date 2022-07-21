慘過「柯史」！人妻擬冠夫姓見姓氏組合勁尷尬　老公一句神回獲讚

【姓氏／改名／冠夫姓】姓「雞」、姓「死」等稀有姓氏，難改名是意料中事，但即使是「陳」、「李」、「張」、「黃」、「何」等普遍姓氏，一旦結婚組合起來隨時別有一番「風味」！有台灣人妻於社交群組發文，指近日考慮冠夫姓，惟2人姓氏組合讓她無奈，結果丈夫一句回應令她笑逐顏開，引來網民激讚。



有台灣人妻於社交群組發文，指近日考慮冠夫姓，惟2人姓氏組合讓她無奈，結果丈夫一句回應令她笑逐顏開。（示意圖／gettyimages）

該台灣人妻於Facebook專頁「●【爆廢公社】●」發文，指正跟丈夫討論「冠夫姓」，直指「我如果冠夫姓，好像……」。丈夫聽後追問「好像怎樣？」，人妻則回應「你想想看我冠夫姓要怎麼唸」。

丈夫思考片刻恍然大悟，隨即回應一句「……蕭張欸！好像很秋」，令人妻開懷大笑，扭轉氣氛，直呼「秋個屁啊笑死」。人妻之後問其他網民「還有什麼姓氏組合起來也是很好笑的」。

該名台灣人妻於Facebook專頁「●【爆廢公社】●」上載的圖片。（Facebook）

帖文引來網民熱議，大讚丈夫回應有趣，「哈哈哈哈，我真的會笑死」。也有不少網民分享其他有趣姓氏組合，「高梁」、「楊韋」、「本人姓邱，嫁給姓蕭的老公……」、「直接一個『蕭邱』」、「林鍾…還好現在不用冠夫姓」、「夏劉…」、「我爸姓吳，我媽姓黃，吳黃萬歲萬歲萬萬歲？」、「我前夫姓鄭，我姓王，鄭王…後面就真的陣亡了」。

另有網民認真討論，稱冠夫姓可以讓某些女子改善「現天運勢」，但並非所有女子都要冠夫姓，「建議請找老師幫忙處理」。