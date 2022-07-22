40歲男病歿$500萬遺產全給女友　父母崩潰拒接受　結局惹網民起哄

父母親都不及女友親？內地1名約40歲男子去年因病離世，他去世前立下遺囑，將價值500多萬元（人民幣，下同）遺產給予交往1年的女友，包括1棟價值400萬的房屋。男子父母知悉此事後無法接受，不忿地表示兒子名下的房產都是他們用半輩子積蓄買下，因而拒絕辦理房屋過戶手續，並興訴訟鬧上法院，最終進行了5輪調解後，女友與父母達成協議，房屋歸父母所有，房車及存款則歸女友，並獲發補償金60萬元。

事件的結果成為內地網絡熱議，並登上微博熱搜榜，有人認為這樣的結局合理，但亦有人質疑變相令遺囑被廢，更有人「錯重點」，認為病逝的男子與父母關係差，才會把遺產全結女友。



內地1名約40歲男子去年因病離世，他去世前立下遺囑，將價值500多萬元遺產給予交往1年女友，包括1棟價值400萬的房屋，父母知悉此事後無法接受，事件鬧上法庭。（Gettyimages）

根據《長江日報》報道，武漢市江漢區法院近日審理1宗家事解紛，1名年約40歲高姓男子去年因病去世，生前未婚，去世前則立下遺囑，將名下價值400萬元的房產、100萬元的存款及一輛平治（Benz）汽車，全部贈予交往只1年的王姓女友。王女向高某的父母提出配合辦理房屋過戶手續遭拒，事件鬧上法院。

庭前調查中，王女哭訴遺囑是高某親手寫，自己只是完成男友的遺願；惟高某的父母同樣老淚縱橫訴冤，指兒子名下的房產是他們掏空了半輩子積蓄買的。

主事法官表示，案中遺囑是自書遺囑，符合《民法典》規定的遺囑要件，但高某將其父母所購房屋送給交往1年的女友，「別說高某的父母，社會大眾亦難以理解和接受」，故希望王女顧念與高某間的感情，在接受遺產同時亦考慮其父母的出資的事實及晚年生活保障。他亦向高某的父母說，王女生前悉心照顧，與他們的兒子有一定感情基礎，既然認可遺囑是兒子所寫，就要盡量尊重他生前的感情寄託和遺願。

高某父母老淚縱橫訴冤，指兒子名下的房產是他們掏空了半輩子積蓄買的。（Gettyimages）

故經過5輪調解後，王女和高某的父母達成調解協議，房產歸高某父母所有，平治汽車及存款歸王女，高某父母則向王女支付補償金60萬元。

報道引起內地網絡熱議，並登上微博熱搜榜，有網民質疑法院的判決是否代表高某遺囑被廢了，「遺囑合法有效嗎？親屬鬧一鬧就失效嗎？」，又指父母確實會不理解兒子的行為，但「作為1個40多歲的成年人，立了遺囑還是應該有法律效力？」。不過亦有人認為兒子與父母在生前的關係應該不好，「這個男的跟父母關係有多差」。