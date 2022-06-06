倫常慘案｜不滿亡父遺產分配　逆子怒殺68歲母親　碎屍15塊扔糞池

倫常慘案！馬來西亞霹靂州發生恐怖肢解命案，42歲男子疑因不滿父親遺產分配安排，竟發火暴力攻擊68歲母親頭部，弒母後將遺體肢解成15塊再丟進糞池。原以為能毀屍滅跡，惟屍塊其後傳出惡臭，鄰居報警揭發命案，而不孝子亦面臨謀殺控罪。



68歲女子王瑄美慘遭不孝兒擊殺碎屍。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於當地霹靂州吉輦縣巴里文打，死者為68歲女子王瑄美，嫌犯是其42歲兒子。警方指5月時死者另1名任職醫生的孩子已報案指母親失蹤，指致電給母親時都由疑犯接聽，並聲稱母親已離開家裏，警方當時曾到死者住所調查，惟因死者有「撿破爛（執垃圾）」的習慣，家中埋滿雜物，十分凌亂，而且散發臭味，因此警方沒有發現異狀，只好收隊離開。

直至上周六（6月4日），王瑄美的鄰居報案投訴嗅到異常濃烈的臭味，警方於是再一次到單位調查，終在後方糞池發現被肢解的15塊碎屍，相信王瑄美已被殺害肢解。警方在屋內搜出3把利刀，疑似是涉案凶器，同時拘捕死者的42歲兒子，並循「謀殺」方向調查。

警方初步調查，相信疑犯因不滿已故父親的遺產分配，與死者爭執期間行兇，釀成弒母慘劇。（網上圖片）

警方初步調查得知，死者的丈夫於12年前離世，她便與涉案兒子同住，兒子疑不滿已故父親的遺產分配，與死者爭執期間行兇，釀成弒母慘劇。警方另提到，初步相信嫌犯患有精神病，但沒有犯罪紀錄。