男童想食雪糕不果　竟用1句鬧爆阿媽極不孝　網民：身教好重要

年紀小小就懂得頂撞媽媽，到底是在哪裏學的？有港媽於討論區分享日前接兒子放學時目擊令人震驚的一幕，兒子的男同學想吃雪糕，但其媽媽不准，兼「話咗佢兩句」，男同學竟然說出一句極不孝的話怒斥媽媽，「再嘈送你入老人院！」。不過，有網民質疑小孩懂說這些話可能是平日有聽過，「肯定係身教產物」，大人應該要反省。



有港媽於討論區發文表示，日前目擊兒子的男同學想吃雪糕，但其媽媽不准，男同學竟然說出一句極不孝的話怒斥媽媽，「再嘈送你入老人院！」。（《加油！媽媽》劇照）

樓主於香港討論區發文表示，「只係話兩句，得幾歲人仔，就識得話送父母入老人院，第時大咗會同父母講咩？係咪會直接車父母去老人院，等佢哋自生自滅？」，她批評現時很多家長縱容子女變王子公主，擔心「對住屋企人都咁唔客氣，何況對住街外人？」。

有網民批評「真係激心」、「同佢講送囉，你有錢送我入老人院？」、「係咪睇電視學返嚟㗎？」、「現在的小孩都這樣」、「無大無細，呢啲小朋友再嘈直接送佢去孤兒院就真」，亦有人分享「我見過個細路10歲左右，佢老豆叫佢畀心機讀書啦，如果唔係將來要瞓街，個細路話你死咗層樓就係我啦、講大話」、「我行街見到對母女，阿媽話2句，竟然俾個豆丁出手打」。

不過也有網民認為是父母教育出問題，「身教好重要，唔好係細路面前發脾氣，除非你想佢學習！」、「識得話送你入老人院，呢句肯定係身教產物，大人要好好自省」，質疑平日媽媽曾在他面前說類似的話。