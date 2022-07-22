南豐新邨小狗先入𨋢門突關上　外傭拉狗繩遭扯高撞門頂　物管回應

搭𨋢要謹慎！網上近日流傳外傭帶狗狗乘搭升降機的閉路電視畫面，有網民稱事發於鰂魚涌南豐新邨，狗狗率先入𨋢後門突然關上，外傭馬上按𨋢掣但門沒有再打開，管理員上前協助時𨋢正上升，因外傭仍緊拉着狗繩，即時被扯高至撞向𨋢門頂部，其頭部及心口受重擊後才鬆手摔落地。網民看片後都祝願外傭和狗狗平安，又認為外傭當時應該先放手，又指帶狗搭𨋢時最好抱起，以免走失或發生意外。

南豐物業管理回覆《香港01》表示，正向業戶跟進其外傭的情況，已即時關閉涉事升降機進行檢查及跟進。



片段中狗狗率先衝入𨋢，門馬上關上，外傭仍在𨋢外。（網傳影片截圖）

近日網傳1段拍到外傭拖狗入𨋢的閉路電視片，有網民指事發地點應為南豐新邨，閉路電視顯示事發時間是7月18日（周一）下午3時許，外傭拖着小狗乘搭升降機，狗狗率先入𨋢，外傭尾隨時𨋢門突然關上，她帶住狗繩馬上按升降機開門掣，惟只有另一邊的升降機門打開。

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外傭未有放手不停狂撳擊，管理員見狀上前幫忙，先閉上旁邊升降機門再重新按𨋢掣，此時仍緊拉狗繩的外傭被扯高猛撞向𨋢門頂，頭部及心口撞到正，重擊後她才鬆手摔倒在地上。外傭隨後起身坐在𨋢旁等候。拍片者看住閉路視畫面，不禁緊張地叫「放手啦，死蠢呀」、「扯咗上去啦、放手」、「好傷」，並指已「call師父」、「門咁快閂咗」。

網民看片後都希望人狗無事，極擔心升降機內的狗狗是否平安，「希望隻狗無事啦」，部分網民都認為外傭當時應先放手，然後趕回樓上找小狗，否則上降機上升時，繩子與外傭拉扯，隨時令狗狗出事死亡。有人則指更好的做法是入升降機前把小狗抱着，以避免發生同類事故。

南豐物業管理回覆《香港01》表示，知悉近日有外傭攜帶狗隻於物業大堂使用升降機時發生事故，事後客戶服務中心已即時關關閉涉事升降機並聯絡保養承辦商進行檢查及跟進，同時亦為物業內所有升降機安排檢查，確保運作正常。

客服中心透過業戶向該名外傭及其狗隻致深切慰問，事件起因有待進一步調查，首要關注受影響人士，將繼續與業戶跟進其外傭之情況，並盡力提供適切協助。據紀錄，客服中心安排升降機承辦商每2星期一次檢查物業升降機，對上一次檢查日期為2022年7月12日；而涉事升降機於事件發生前一直維持正常運作。