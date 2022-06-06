見阿女被男同學隔口罩錫面　港爸嬲爆辱罵對方外傭：點解唔睇緊佢

小朋友年紀小，玩得興起時或未能注意與異性的距離。有港媽在網上發文，指兒子早前上畫畫班時隔着口罩親吻女同學的面部，女童的父親目擊過程即感不滿，當眾質問並辱罵負責接送男童的外傭，令她委屈得哭了出來。港媽得知事件馬上到畫室了解，並代兒子向女童父親道歉，但她批評對方以外傭出氣的行為非常無禮，質疑對方有心羞辱姐姐。



有港媽指兒子早前上畫畫班時隔着口罩親吻女同學的面部，女童的父親目擊過程即感不滿，當眾質問並辱罵負責接送兒子的外傭，令她委屈得哭了出來。（《反起跑線聯盟》劇照）

該名港媽於facebook群組發文，講述外傭姐姐當眾被罵的經歷。她指姐姐早前接送其兒子上畫畫班，到達畫室時兒子見到同學一時興奮，熱情地隔着口罩親吻了1名女同學的面部。女童父親見狀即感憤怒，「即刻喺走廊嗰度捉住我工人姐姐狂鬧5分鐘，佢話點解唔睇緊我仔」。

被當眾大罵的外傭向女童父親解釋，因畫室當時人多，自己亦要照顧年幼妹妹，遂讓男童自行排隊進課室，惟對方並不理會一直狂罵。姐姐頓時感到委屈，之後更哭了出來，只好致電通知僱主，「我姐姐不停喊住同佢講對唔住，佢就不停喺度鬧我姐姐。畫室外面仲有好多其他家長睇住成個情況」。

港媽得知事件即時到畫室了解，主動為兒子的行為向女童父親道歉，但她同時批評對方態度不妥，認為即使其兒子有錯亦不應以外傭出氣或發泄，甚至質疑對方有心羞辱姐姐，「佢憑咩羞辱我姐姐？連我成家人都唔敢大聲鬧工人姐姐更何況佢？」。她指事後姐姐心情非常難過，「同佢傾咗好耐偈，佢不停問我佢係唔係做錯嘢」，大嘆「有咩事不能夠平心靜氣講，而用一個不禮貌嘅態度而去對待一個姐姐？」。

港媽得知事件即時到畫室了解，主動為兒子的行為向女童父親道歉，但她同時批評對方態度不妥，質疑對方有心羞辱姐姐。（《反起跑線聯盟》劇照）

帖文引來家長們討論，不少人認為女童父親反應過激，質疑他有意針對外傭，「小朋友有時唔識社交距離好平常，如果有日佢個女咀其他小朋友又點？同埋個爸爸當住小朋友面咁做，做晒壞榜樣，希望佢個女唔好有樣學樣啦」、「女同學嘅爸爸本身人品有問題無教養，順手搵個佢認為社會地位較低嘅人出氣」。

不過也有人認為樓主兒子的確做出超越正常社交距離的行為，對方家長不滿亦無可厚非，只能加以教育避免同類事件再次發生，「經一事長一智，而家唔係追究爸爸鬧工人嘅時候，而係教好小朋友向人示好，應該係握手而唔係錫」。樓主其後亦回覆指，「我會好好藉住呢個事情，好好教導工人姐姐點樣處理咁樣嘅事情，同埋小朋友方面亦都會教導佢同人有適當嘅距離」。