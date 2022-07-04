8號風球外傭要求放風假拒工作　僱主叫買餸被批無人性　法例咁講

【暹芭風球／颱風／8號風球／天文台】颱風暹芭在七一回歸日為香港帶來惡劣天氣，天文台發出8號風球訊號，維持了大半日。有網民發文表示8號風球期間，他打算叫家中的外傭出街買餸，被對方以打風放假為由拒絕。不少網民都把重點放在樓主在8號風球下要外傭外出買菜一事上，斥責他不顧外傭安全，又指如果外傭因此受傷，他需要承擔所有醫療開支。事實上標準僱傭合約列明，即使颱風期間外傭亦要在家工作，但僱主要確保工作環境及內容的安全。

有僱主於討論區發文表示，天文台掛上8號風球後，他叫外傭外出買菜煮飯，然而外傭稱「8號波放假」，隨後就回到房間中開着音樂勁歌熱舞。（《愛．回家之開心速遞》 劇照）

該僱主在香港討論區以「屋企個賓賓，8號波唔做嘢」為題發帖，表示颱風「暹芭」襲港時，在天文台掛上8號風球後，他要求外傭外出買菜煮飯，沒料外傭卻向他表示「8號波放假」，然後就回到房間中開着音樂勁歌熱舞。他不知8號風球下外傭是否享有假期，遂在網上發問。

該則帖文引來網民熱議，大部分人都把重點放於樓主在8號風球下還要求外傭外出買菜，「8號波出街有意外邊個負責」、「8號風球你叫佢落街，畀個招牌打到，勞工保險唔包，你賠到破產」、「你叫佢8號波落街買餸有無人性」。另亦有人對外傭是否需要工作抱有疑問，「乜有得唔做嘢咩？」、「要做嘢㗎啵」。

為免影響勞資關係，僱主可以在簽約前先與外傭達成共識。（《愛．回家之開心速遞》 劇照）

根據勞工處的資訊，其實「風假」並非法定勞工假期，為避免紛爭，僱主可以在簽約前與外傭先達成共識。根據標準僱傭合約（適用於從外國聘用的家庭傭工），由於外傭工作地點在家中，如協議的工作日遇上8號颱風，傭工仍需在家工作；但如果是法定勞工假期遇上8號颱風，就另作別論。

另外，根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任為僱員維持一個安全的工作地點，如僱主要求僱員在颱風或暴雨警告下工作，他們必須確保工作危險因素受到適當的控制，以及在合理切實可行的範圍內把工作危險程度減至最低。而當外傭受傷，僱主必須向其提供免費的醫療。