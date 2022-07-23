驚悚畫面！救護車超速撞收費站　病人拋出釀4死　另一片段揭真相

印度日前發生4死恐怖車禍，當地1輛救護車超速失控撞上收費廣場的柱後翻側，除了收費站職員被撞，車上的醫護及病人更被拋出，而拍下事發經過的閉路電視片段在網上瘋傳，恐怖場面嚇怕網民。不過，事後傳出另1角度的片段還原車禍真相，原來當時收費站職員正移開路障讓救護車駛過，但路中心卻出現1頭小牛，職員遲遲未能把小牛拉開，司機疑閃避小牛及仍在路面的職員才會失控撞車。

當地傳媒爆料，救護車司機當時正緊急運送1名有心臟問題的病人轉院，警方原本預告會拘捕涉事司機，惟事後確認司機亦在事故中身亡，另外3名死者分別是病人及2名醫護人員，事故中的小牛無恙離開現場。



最先傳出的閉路電視畫面，見到救護車突然失控撞向收費亭柱子後翻側，全車嚴重損毀。（Twitter影片截圖）

事故發生於卡納塔克邦烏杜皮市（Udupi）城鎮班杜爾（Baindur），周三（20日）1輛救護車超速行駛失控撞向收費站柱子後翻側，全車嚴重損毀，尾門亦打開。警方指4人當場死亡、4人嚴重受傷，其中1人情況危殆。事故過程被閉路電視完整拍下，影片隨後在網上瘋傳。

畫面可能引起不安：

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最先傳出的片段，當時有疑似保安及收費廣場人員看到救護車高速駛至才急忙移開路障，有職員趕不及移開其中1個路障，結果被救護車到正。片段中司機似想轉向避開收費廣場的柱，但反而打滑式撞過正着，車輛轉向翻側，尾門亦撞至打開，車內患者及醫護人員都拋出車外。當地傳媒指救護車的車胎事在故時徹底失去抓地力，加上路面相當濕滑，令車輛失控打轉。

不過，隨後傳出另一角度的片段終還原事件真相，收費站職員移開路障讓救護車通過時，在發生意外前數秒，救護車行駛的道路上有隻小牛經過，有職員試圖將牠推開，司機疑想避開小牛便突然在遠處開始扭軚，司機要同時避開牛隻及在路面拉住路障的職員，儼如汽車障礙賽。

另一角度片段，可能引起不安：

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當地最初消息指，死者是1名收費廣場職員（當時正移除路障）、救護車上病人及2名醫護，原本佔路的小牛則神奇地毫髮無傷，現場有人見到牠離開，惟死者身份其後有更正。

警方透露司機Roshan需接受調查，擬控以鹵莽駕駛罪及過失致人死亡罪，倘被定罪可判3個月至3年監禁，惟當地有意見認為事故也源於收費站職員疏忽，不能只怪罪司機。

警方消息人士於21日晚向印媒透露，車上連司機在內約有8人，1名病人因心臟問題由港口城鎮洪納瓦爾（Honnavar）的私家醫院緊急前往15公里外的昆達普拉（Kundapura）的醫院，車輛失控撞上收費廣場柱子後翻側時，病人、其妻子及醫護都被拋出車外，警方亦澄清事故中的司機已經身亡，而當初傳出死亡的收費站職員則已脫離危險期，換言之，4名死者當時都是在救護車上。當地媒體慨嘆司機Roshan為及時把送病送抵醫院而超速行駛，但終釀成4死悲劇，

（綜合）