驚嚇！土瓜灣女子20樓露台企膠櫈抹外窗　場面嚇親網民：一跣玩完

抹外窗是危險動作，必須做好安全措施！有土瓜灣街坊今午上傳照片，發現有女子在20樓高的露台站在膠櫈上抹外窗，其上半身更高於圍欄，由於女子在單位範圍都戴着口罩，街坊估計可能是鐘點傭工，提醒如該戶主如在群組內的話，下次應加以阻止，「無人值得用一條命去清潔一塊玻璃」。雖然女子只有雙手伸出露台，但不少網民注意到她是站在膠櫈上，很容易失平衡，「跣一跣就玩完了」。



有土瓜灣街坊拍到1名女子在20樓高的單位露台企櫈抹窗，不少網民留意到那是膠櫈，指該動作十分危險。（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

樓主今午在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，發現有女子在大廈露台站於膠櫈上用地拖抹外窗，照片見到女子的上身微微傾前，只有雙手伸出露台外，捉着地拖抹室外玻璃窗的角位。

樓主稱這位女子在露台清潔時都繼續戴口罩，「我估佢係鐘點工人啦」（以時薪或按次收費的家務助理），呼籲如果戶主在群組內，應阻止鐘點繼續這樣抹窗，「嗰度起碼20樓高，無人值得用一條命去清潔一塊玻璃」。他強調自己不是要公審事件，只希望大家都平平安安。

網民大嘆這樣抹窗只是貪方便，「真係好牙煙」、「好危險呀」、「已經好多單抹窗」，有人認出是土欣灣某私人屋苑，但估計當事人未必是鐘點，多人關注女子是站在膠櫈上，「膠櫈真係會好易郁」、「跣一跣就玩完了」，她還手持長地拖，周圍沒有扶手，即使上身未完全外傾，「一失平衡就大鑊了」、「圍欄過腰已經有危險，仲過埋半條大髀位，真係好易失重心」，提議應用加長的拖把、裝防墮網、買內外磁吸刷或請抹窗公司來處理。

過去網傳女子危站大廈外牆抹窗的相片，可見相中女子站於至少約4樓高的單位，大半個身體幾乎伸出窗外。（fb群組「事無大小交通資訊情報區」圖片）

目前未能確定該女子是住戶、鐘點或外傭，若是僱員出事，業主可能有法律責任。網民直指「呢啲真係要提（醒）呀，人命嚟㗎！10個外傭空中飛人意外，9個都係因為抹窗引起」。據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定，同時外傭除手臂外其他身體部分都不可伸出窗外。

而據香港勞工法例的僱員補償條例，無論聘用全職或兼職鐘點工，於工作期間意外受傷或死亡，僱主一般情況下都要承擔法律責任，故需要為鐘點工購買勞工保險。基於抹窗屬危險工作，不少鐘點公司列明客戶要提供合適輔助工具，如可伸縮的抹窗棒，但若鐘點工認為有危險，有權拒絕抹外窗，只清潔內窗部分。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）