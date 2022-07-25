日本設「黑道限聚令」　5人或以上即拉　古惑仔免搭車遇到要咁做

新冠肺炎肆虐下，各國都可能會推出「限聚令」，有關法例的用意是減低集體傳播風險，但日本則有專門針對黑幫成員的「限聚令」，因當地各個黑道幫派經常爆發衝突，故日本警方設立多個警戒區，只要區內聚集5名或以上黑道中人，警員就可以立即拘捕。但有時候多名黑社會成員會乘搭鐵路列車前往同一個地方出席活動，便需要事前通知「阿公」和得到批准，以免在月台偶遇而被警方一網打盡。



在「黑幫限聚令」下，黑道人物需分批乘搭鐵路列車，以免被捕。（日媒Friday圖片）

日本警方設警戒區

基於日本各個黑道幫派屢次發生暴力流血衝突，警方以《暴力團對策法》為由設立警戒區，區內禁止5名或以上黑道中人、建立或進入幫派辦公室和跟蹤敵對幫派成員，一旦發現相關行為，就可以立即作出拘捕，無需經過行政程序。過往警方曾經以此法例拘捕多名黑幫人物，而且只要每爆發一次衝突，警戒區就增加一處地方，範圍一度擴大至10個州的20個城鎮。

在「黑幫限聚令」下，黑道人物需分批乘搭鐵路列車，以免被捕。（日媒Friday圖片）

黑道逼於無奈守法

警方「有張良計」，黑幫當然「有過牆梯」，為了保持和其他幫派的正常「社交」，例如親自慶祝友好組織會長病癒，理所當然要成群結隊拜訪，黑幫中人就會在非警戒區的新橫濱站乘搭鐵路列車。

而為了避免不必要的麻煩，黑幫更規定幹部以上的組員必須獲得「阿公」許可才能乘搭鐵路列車，避免被警方有機可乘，明明幫派成員只是在同一個月台偶遇，仍被警察以群聚為由拘捕。