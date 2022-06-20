男友父曾是黑幫坐過監　台女父恐謀財滅門拒婚事　網紅律師解謎思

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位施主，我們先來瞭解基本的繼承概念，再來討論黑道會不會把你抓走。你爸如果被黑道殺害，繼承人確實是你跟弟弟沒錯。如果也把你弟弟「同時」做掉，這樣才能由你一個人繼承。但是，這樣的難度應該很高，而且，就算你繼承，這也跟你老公無關，除非你也跟著被幹掉，這時候就是你老公獨得嗎？不，因為你老公跟父親共同謀殺你，所以他喪失繼承權。到時候你老公白忙一場，就算他可教化，他可能只能在獄中度過他的80歲生日，而且甚麼也沒有。

不過，寫完這些以後，我覺得我太認真了，我不知道為什麼要拿到你爸的財產，必須要透過這麼迂迴的手段。而且，你為什麼要這麼擔憂一個只是「有點錢」的老人家，對於自己財產的不安全感呢？莫非你也真的被你爸爸影響，認為妳男友的老爸會把你全家幹掉，謀奪你爸爸的財產？說真的，要把你爸的財產「合法」拿走，有很多方法，不需要動刀動槍，好嗎？

結婚協議書，確實可以針對夫妻結婚以後的家務分工、家庭生活費用分攤、夫妻剩餘財產分配等事項，在訴訟的時候供法院參考。你們可以約定以後垃圾誰倒、誰洗碗做菜、要不要採取分別財產制、以後房租誰負擔、小孩跟誰姓，但就是沒辦法針對遺產部分有任何的約束力。說難聽點，未來你要是過世了，只要人不是他殺的，他就可以取得你的遺產，跟結婚協議書一點關係也沒有，你更不能事先要求先生拋棄繼承，因為於法不合。如果只是為了你爸認為，全家都會被你夫家殺掉，只因為有錢，你到底為何還要跟「嫌疑犯」結婚？都懷疑你公公與先生會滅門，想要預防財產會落入他們家了，結婚這件事還有必要嗎？

台女指父親因男友父親曾有黑幫背景而擔心對方謀財害命，因此令她不敢結婚。（《教父》劇照）

其實，你的根本問題不在於謀殺案可能會發生，而是你可能跟爸爸一樣，已經因為妳男友的家世背景，而對他們有疑慮，只是找個8點檔的藉口，貶低他們家而已。可是，如果你嫌棄他爸爸曾經入獄服刑，那就不要結婚，人家可以有其他的歸宿，如果你懷疑他爸爸會為了他兒子的財產而殺你全家，那就不要交往，人家也可以找到另一個對象。但是，你想要用協議書，讓自己可以避免配偶有動機謀奪你家的財產，法律上達不到目的，實際上也會讓對方覺得被你污辱。說難聽點，沒有一段感情，是值得自己犧牲自尊，只為了滿足對方無謂的幻想的。

你的配偶，是跟你在一起，而不是跟你爸結婚，所以，如果你對他沒有疑慮，根本就不用在意你爸爸的想像，也不用滿足你爸的不安全感。事實上，你爸覺得安不安全，根本就不應該在你的考量內，人家有房有車有穩定的工作，並沒有義務接受你爸爸對他原生家庭的質疑。而如果你竟然會因為你爸的憂慮，而希望透過法律手段來預防未來他可能會分你家的財產，不僅做不到，也真的是想太多了。

當然，我不能完全排除滅門血案這種可能。只是唯一的解決方法，不是結婚協議書，而是不要結婚，為了讓你爸爸安心，單身一輩子，應該是最好的選擇了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）