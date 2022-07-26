繳10年儲蓄保險　期滿領回金額竟縮水　驚悉合約「魔鬼細節」崩潰

【保險保單陷阱】保本定期儲蓄保險風險低，是不少人的「穩陣」之選，不過有網民於社交群組大呻15年前買了一份保單，當時銷售聲稱只要繳費10年，15年後就可以領回30萬新台幣（約8萬港元），詎料原來「魔鬼在細節」。保險公司近日告知，他只能領回27萬新台幣（約7萬港元），並解釋30萬新台幣只是「專案名稱」，令樓主無奈感嘆「金庫直接縮水了」。



買保險一定要看清楚條款。（網上圖片）

該網民於Facebook群組「爆怨公社」以「迷幻藥般的電話行銷話術」為題發文，指15年前接到一家保險公司電話推銷10年期儲蓄保險，聲稱每月繳付約2000新台幣（約500港元），只要繳費10年，15年後就可以領回30萬新台幣，令他十分心動，「身為名下沒有任何動產、不動產，沒有存款的我，就想着每月強制自己存下一點錢，15年後，也就有一小筆存款了」。

樓主辛苦繳費10年，終於等到第15年可「收穫小金庫」，沒想到卻收到保險公司通知，他實除可領的金額只有是27萬零60元（約70922港元），頓感晴天霹靂。保險公司解釋，樓主只能領取所繳保費的「1.xx倍」，而「300000」只是當年的「專案名稱」，令他無奈感嘆「所以我的小金庫直接縮水了」，「爆怨自己15年前為什麼要相信這迷幻藥般的電話行銷話術，真以為滿期可以領回30萬滿期金，而不是之後寄來的通知單上27萬的解約金（期滿金）」。

樓主辛苦繳費10年，終於等到第15年可「收穫小金庫」，沒想到卻收到保險公司通知，他實除可領的金額只有是27萬零60元，頓感晴天霹靂。（網上圖片）

樓主最後提醒其他網民，「投保金額不等於滿期金」，購買保險前要小心留意。

帖文引來網民熱議，認為買保險前須看清楚條款，勿完全相信行銷代理的說話，「買保險要看清楚契約內容！」、「要查清楚條款」。也有不少網民認為儲蓄保險吸引力不大，年期也不宜太長，「儲蓄險超過6年就不會買了，根本都被通膨（通貨膨脹）吃掉了」、「預期的金額也不等於未來實際可拿的金額」、「10年才領回3萬（新台幣），有夠少的！根本趕不上通膨…」。