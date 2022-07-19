夫做DNA親子鑑定證5歲女非親生　妻呼冤再驗峰迴路轉　揭崩潰真相

DNA親子鑑定竟然揭開比出軌更可怕的真相？外國一對育有女兒的夫妻，丈夫懷疑5歲女兒非親生，於是偷偷帶女兒去做親子鑑定，結果證實果然非已所出，盛怒下想與妻子離婚！惟事情發展出現大逆轉，妻子亦進行親子鑑定，發現女兒竟然與她也沒有血緣關係，意味「女兒並非我們的女兒」，事件令夫婦十分困惑，決定向當日產子的醫院提告。



外國一對夫妻分別做親子鑑定，揭發女兒並非夫婦親生，經歷了人生大翻轉。（示意圖，非當事人／gettyimages）

該名29歲人妻於「Reddit」論壇發文表示，其31歲丈夫看到5歲女兒的眼睛是咖啡色，而他們2人都是藍色，懷疑女兒並非自己親生，於是近月帶女兒進行親子鑑定，結果顯示女兒果然沒有血緣關係。丈夫懷疑妻子出軌不忠，更有意離婚，讓她大呼冤枉。

該名29歲人妻於「Reddit」論壇發文分享事件。（Reddit）

人妻指出，自己與丈夫從大學時期就在一起，「他是我一生的摯愛，英俊而善良」，而她與丈夫一起前雖然與另外2名男子發生過性關係，惟與丈夫在一起之後已「修心養性」，從沒出軌，女兒亦沒有其他「潛在父親」，質疑是否親子鑑定出錯，「我從來沒有出軌，永遠不會出軌，我不知道他為什麼要參加那個愚蠢測試！」

惟事件之後峰迴路轉。人妻於帖文更新，她再進行詳細親子鑑定居然顯示女兒也不是她親生，沒有血緣關係，嚇得她不如何是好，「這太可怕了。我的丈夫回來了，但我的整個世界仍然顛倒了」，直言希望丈夫從未進行那「愚蠢的測試」。

DNA親子鑑定竟然揭開比出軌更可怕的真相？（示意圖／gettyimages）

目前她們決定向產子的醫院提告，警方亦已完成筆錄。惟人妻亦猶豫是否要讓女兒知道自己身世，「我一直睡在女兒的房間裏，我很害怕她會被帶走，但同時我想知道我的親生女兒在哪裏，她是否還安好」。

事件引來熱議，不少網民大表震驚，「這很瘋狂」、「看到這些帖子並讓人們說實話有點令人震驚」。另有網民推測，除了有可能是醫院出錯掉換了孩子，也可能是丈夫撒謊無進行過測試；若女兒是試管嬰兒，亦可能是「誤植胚胎」才誕下「別人」孩子。