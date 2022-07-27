柴犬遭捏頸強壓地上掙扎大叫　涉事者聲稱「教狗」　警方拘1男子

教狗還是虐狗？網上流傳1段影片，顯示有男子日前於宋皇臺遊樂場寵物公園，大力捏緊1隻柴犬的頸部，並將牠按在地上。柴犬不斷發出淒厲的叫聲，男子聲稱在教狗，拍片者則指責他是虐待寵物，「我覺得佢係將佢嘅不滿宣洩喺隻狗度」。



網上流傳1段影片，顯示有男子日前於宋皇臺遊樂場寵物公園，大力捏緊1隻柴犬的頸部，並將牠按在地上，柴犬不斷發出淒厲的叫聲。（FB「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養) 」圖片）

有網民在facebook群組「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養)」上載1段影片，事發於上周四（21日）晚上10時，於宋皇臺遊樂場寵物公園，1名穿背心短褲的男子單手按壓1隻黑色柴犬的頸部，致牠躺在地上，其間柴犬不斷掙扎起身，男子即再次強行將牠按回地上，並呼喊「Stop（停止）」，而柴犬則發出沙啞的叫聲。

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片段長約半分鐘，拍片者表示片中男子聲稱自己在「教緊狗」，又指他並非第一次這樣「教狗」，還有很多奇招，令人質疑是虐待多於訓練，「我點睇都睇唔出係教緊隻狗囉，我覺得佢係將佢嘅不滿宣洩喺隻狗度囉」。

帖文引起網上熱議，網民都認為片中男子的行為殘忍，「佢似黐咗線，隻狗都就嚟畀佢捏到斷氣」、「好多仆X養狗為發洩」、「喺街度都咁樣，返到屋企冇人睇到，都唔知佢點樣虐待隻狗」；亦有人指很多主人看完訓練狗隻的短片就自以為是專業訓練員，「見過YouTube 有人係咁教狗，好殘忍，最後隻狗係屈服咗，佢哋就認為係work（可行）囉！」、「如果狗狗行為有問題就帶去上堂，做主人咁樣係虐待」、「繼續咁只會傷害狗狗，自己永遠內疚」、「唔識教，真係唔好養，尤其係柴犬」。

警方26日表示留意到網上短片而主動作出調查，經深入調查及情報分析後，迅速鎖定一名目標男子，並於下午約1時在涉案男子的牛池灣寓所，將他拘捕。被捕男子39歲姓連，報稱任職司機，他涉嫌「殘酷對待動物」，正被扣留調查。據悉連男並非涉事柴犬的狗主。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。