霸氣！業主拒租海鮮店將結業　超狂熟客怕吃不到　豪買整棟樓續租

到底要多愛一間食店才願意一擲千金？台灣有網民分享，他光顧的海產店因為業主要收回單位，原本說今年4月底就結業，但日前經過卻見到該店仍有營業，他好奇一問，老闆告訴他有名熟客擔心以後吃不到，居然將整棟物業買下來，然後租給他們希望繼續有得吃。網民直言這名熟客「太狂了」，「有錢人不差錢，只怕美味變回憶」。

台媒翻查店舖地址的交易紀錄，發現該棟樓房在4月時確有買賣，交易金額高達1850萬台幣（約486萬港元）。不過，部分人看到海產店的名字時，立即就聯想到最近引起熱議的「哥斯拉離婚事件」。



樓主稱當地一家海產店原打算4月底結業，但竟有客人直接買下物業，讓老闆繼續租用營業。（Google街景）

樓主在facebook群組「爆廢公社」分享1則很誇張的好人好事，稱早前到高雄1間海產店用餐時，店家告知做到今年4月底就結業，因為業主希望將單位收回去，老闆他們也剛好想退休。最後樓主4月後就沒再去那邊，但日前有晚他再和朋友經過店舖附近，驚見海產店還有營業，馬上去吃。

老闆透露，原來有個客人擔心他們結業後不會另開新店，以後都吃不到該店食物，竟然直接將整棟「透天厝」（從地上到頂樓的產權完整，從土地到建築物產權都屬於業主）買下來，「換客人當房東，繼續租給他們營業，這年頭居然有人為了吃到想吃的料理，花兩三千萬買棟透天厝」。樓主發文時忘了拍海鮮，但剛好有拍另一道名菜「麻油雙腰」，又應網民要求說出店舖名叫「阿貴活海產」。

樓主忘了拍海鮮，便上傳了麻油雙腰分享，有網民笑稱是業配文。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

事件令網民驚嘆那客人是「超級忠誠顧客」、「老闆遇到貴人」、「好強大的任性」，第一次看到這麼霸氣十足客人，直接買下來讓店繼續開，覺得這種故事應該在電視劇才會發生，「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」、「如果座位不夠，可能隔壁也買了」，但也有網民揶揄這是否食店的業配文式行銷，「這文案可以」、「宣傳文?」。

由於海產店的店舖名叫「阿貴」，近期另1宗網上爆紅的「哥斯拉離婚事件」，該名丈夫的好友就是叫阿貴，丈夫離家出走後去阿貴家中暫住數天，不少網民便笑說「阿貴很忙」。

台媒翻查該區的物業交易紀錄，發現4月份時該地址的確有一筆交易，當時的交易金額為1850萬台幣（約486萬港元）。

（facebook群組「爆廢公社」）