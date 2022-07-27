酷熱天氣西斜樓業主叫苦　室溫達46度洗完菜秒熟　網民1招降幾度

近日酷熱天氣持續，太陽曬得猛烈，西斜樓的住戶更是叫苦連天。台灣1名網民在社交平台吐露住在西斜樓的苦況，指近來自來水都有「無料加熱服務」，由冷水水龍頭開出來的水溫比熱水煲內的水還燙，更指洗菜「洗完就燙好了」，崩潰的他不禁自嘲「高樓層西曬公寓真是太棒」，引起網民共鳴。



網民表示，近來自來水都有「無料加熱服務」，由冷水水龍頭開出來的水溫比熱水煲內的水還燙。（Gettyimages）

該網民在facebook群組「爆廢公社」發帖，貼出台灣中央氣象局的天氣圖，可見雙北（台北、新北）、宜蘭、花蓮縱谷的預測氣溫高達38度，說反話自嘲「高樓層西曬公寓真是太棒了！超值推薦」。他指在家中洗菜葉，「洗完也燙好了」，又稱即使晚上11時自來水仍然提供「無料加熱服務」，冷水水龍頭沖下來的水溫比冬天的熱水器還要燙，「已經崩潰的我」。

帖文引起網上熱議，有同住西斜樓的網民稱感同身受，「我家也西曬，冷氣沒停過，衣服洗好半小時就能收了」、「明明是開冷水洗澡，洗完卻整身汗」，又笑言有免費太陽能使用，「夏天洗澡冷水都是溫溫的，好省瓦斯」、「今天下午只是洗個生排骨，自來水一沖就直接燙白了」、「連窗框都是燙的」。有網民更分享照片，只見冷氣機溫度感應器顯示為46度，哀怨道「哇！才六月，七、八月怎麼過！西曬的房間」。

有網民更分享照片，只見冷氣機溫度感應器顯示為46度。（FB「爆廢公社」圖片）

有網民則建議1個有效降溫小秘訣，指可以在玻璃窗貼上隔熱紙，室內溫度會瞬間差得多，或用隔熱建築材料貼在內外牆，「我老公在太陽直射區貼一層防火保麗龍，屋頂貼隔熱層，溫度差超級多」。