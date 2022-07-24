最熱7月！酷熱天氣警告下網民獻計消暑法　靠1招唔開冷氣瞓天光

本港連日錄得高溫，天文台於本月15日下午發出酷熱天氣警告自，至今日（24日）仍然生效，而未來9天天氣預報顯示，由周一（25日）至下月2日每天最高氣溫介乎33至35°C，大有機會打破酷熱天氣警告生效最長紀錄。天文台於今天下午3時錄得36.1度，是1884年有紀錄以來，香港138年來最高溫的7月天，較1968年錄得的35.7°C再高0.4°C，市民在高溫天氣下需多飲水及注意散熱。

酷熱天氣下冷氣成為都市人的必需品，有台灣網民則分享家中沒安裝冷氣的生存方法，有人推薦兩部風扇對吹，亦有人在保冷樽內放入冰水，「加風扇就超涼，凌晨兩點氣溫就降低蠻多了」。



夏日熱辣辣，本港未來一周天氣持續酷熱。（資料圖片）

有網民在PTT討論區以「有人住家到現在都沒冷氣的嗎？怎麼生活？」為題發文，詢問夏天降溫的方法，直言「酷夏時期不吹冷氣猶如沒人權的酷刑」，又指即使風扇吹出來都是熱風。

有網民在PTT討論區以「有人住家到現在都沒冷氣的嗎？怎麼生活？」為題發文，詢問夏天降溫的方法，直言「酷夏時期不吹冷氣猶如沒人權的酷刑」。（資料圖片）

帖文引來不少網民留言「挑機」，有人表示因中學時期出現嚴重過敏情況，已長年沒吹冷氣，「沒再吹冷氣到現在超過20年，不過我家客廳是吹工業扇，不然白天真的太熱」。另有網民指因家中長輩堅持不安裝冷氣，只能尋找另類方法解暑，如放置兩台DC直流風扇對吹，將室內降溫，「現在DC扇不貴又節能，可以兩台對吹製造風場，涼到不行，夜夜好眠」、「只吹電風扇，由外往內吹，剛睡熱爆，半夜會冷」。

有網民則推介1個消暑好物，就是用保冷專用的杯子裝上冰水，然後開風扇吹，夜晚時候氣溫就降了很多，「真的熱再加個冷水澡，身體黏膩，體感會感覺很熱」，亦有人指夏天時都是靠在竹蓆上睡覺過活。