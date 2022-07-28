跌爛玻璃杯　室友竟將碎片沖落馬桶　女大生超無言：哪門子大腦？

不能亂拋東西進馬桶是常識吧！台灣有女大學生於討論區分享室友的無腦行為，早前晚上室友打破玻璃杯後，向她說已打掃好碎片，她也沒多說什麼，沒想到翌日早上起來如廁沖馬桶，定神一看，赫然發現馬桶內有玻璃碎，原來室友將玻璃杯的碎片丟進馬桶，打算沖掉，她大呼「我怎麼會有一個這樣的室友」。



該名女生於Dcard討論區以「挺無言的室友」為題發文，貼出馬桶內有碎玻璃的照片和與室友的聊天截圖。她問室友「你玻璃沖馬桶？馬桶裏有玻璃欸」，室友回覆「很碎的，大片的（丟在）垃圾桶」，她隨即傳送馬桶照片並質問「這樣叫很碎？都沖不下去，你這哪門子大腦」，室友此時才「死死氣」地說「我回去處理」。樓主嘆道「我想不出來我還能說什麼」，又說「我挺無言室友是生活白痴，還要去馬桶把玻璃片夾出來」。

網民也紛紛批評樓主室友的行為，「怎麼會有人把碎玻璃沖馬桶，通常不是都包在報紙裏再用袋子裝起來標示一下嗎？」、「腦子跟玻璃一起碎了，別怪她」、「她有想到清化糞池的有多危險嗎？」、「她丟垃圾桶的有沒有用東西包起來啊，碎玻璃超危險」、「她回去處理？別吧，她會不會想辦法弄更碎，然後沖掉之類的？」、「你們要小心馬桶堵塞了，玻璃都會選擇丟馬桶的話，感覺她已經丟不少東西進去了」。

有網民分享目擊過類似行為，「我朋友之前也把吃不完的梨子丟馬桶，整個塞住，他說他以為廚餘可以丟馬桶沖掉，拜託真的是白痴」、「之前還有室友想要把蛤蜊殼丟馬桶裏，立馬跟他說不准，結果他跑去隔壁房丟」、「有遇過沖芭樂（番石榴）的，馬桶直接塞爆」。