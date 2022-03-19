深水埗「廁廚合一」套房月租$3700　馬桶對正煮食枱　網民批無良

香港寸金尺土，不少業主都把每個空間用到盡。有業主放租1間深水埗100呎套房，聲稱有獨立廁所及煮食位，月租3700元。惟從照片可見，該單位實以廚廁合一設計，而且唯一的窗都是對正天井，因而引起網上熱議，網民批評「邊煮邊食邊屙」設計無良又易播毒，「咁嘅屋仲放租？自住啦」。



單位裝修簡陋，廚房廁所實為同一空間，馬桶對面就是煮食台和鋅盆，旁邊則有抽油煙機。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」一則放租告示引起網上熱議，指深水埗欽州街1間100呎套房出租，單位內有天井窗、獨立廁所及煮食位，鄰近南昌港鐵站，洋樓平地電梯，24小時有保安，月租3700元。從提供的照片可見，單位裝修簡陋，廚房廁所實為同一空間，馬桶對面就是煮食台和鋅盆，旁邊則有抽油煙機。

網民看完照片都批評不知所謂，指廚廁合一的設計相當惡劣，「究竟係喺廚房屙屎沖涼，定係廁所煮飯炒餸？」，認為業主只是在廁所加部抽油煙機就變廚房，「住呢度減肥一流，煮完唔會想食」、「煮出嚟嘅餸氣味獨特」，而且更可能有衛生問題。另有網民指出，天井窗多細菌、曱甴、老鼠，「天井窗咪即係等於無窗，邊度有人開？」，認為帖文誤導。有人狠批：「幾無良先諗到咁樣嘅設計？仲要3千7？」

但有網民則指香港不少基層人士的確住在這些地方，「鬧嗰啲肯定未住過劏房，衰過呢啲大把啦」，又有人建議坐廁位安裝拉簾，予人感覺好些。

同場加映：長沙灣上床下廁奇盤再現 月租$2500標榜有窗 網民：係人住？

本港土地問題嚴重，奇葩劏房租盤大行其道，有業主在社交平台放租1個位於長沙灣的「私人空間」，月租僅2500元，聲稱有獨立廁所及標榜「有窗」，惟從照片可見，私人空間其實是上床下廁，爬上2樓只能坐不能站立。奇盤引來網民熱議，有人批評業主沒有良心，空間並非「人住」，有網民就指樓盤相當眼熟，幾個月前曾放租，但空間內擺設有少許不同，並標榜「有窗」再作招徠，揶揄「之前畀人插到飛起，勇氣可嘉」。

