阿仔逢做功課「借尿遁」　阿爸奇招搬馬桶當凳坐　網民嘆教仔不易

小朋友專注力較低，面對沉重的功課壓力，「坐唔定」未能專心的情況十分常見，家長該如何應對？內地1名爸爸發現就讀小學二年級的兒子每當做功課便會「借尿遁」，想以去廁所為由逃避，於是便想出奇招，特意拿出1個馬桶給兒子當作做功課的專用座椅，希望兒子能改掉壞習慣。不少網民對這位爸爸的招數哭笑不得，又大嘆今時今日為人父母也要與子女「鬥智鬥力」，實在不容易。



內地1名爸爸因兒子每逢做功課便「借尿遁」，特意購入1個馬桶給兒子當作做功課的專用座椅。（微博影片截圖）

微博流傳短片，居於遼寧大連的孫姓男子指導就讀小學二年級的兒子做功課時，奇特畫面引來瘋傳。孫爸爸指，兒子就如許多小朋友一樣，每當要做功課或溫習時也會設法逃避，常用方法是「借尿遁」，常常提出要去廁所。

孫爸爸留意到相關情況後靈機一動，想到家中早前購入了全新的馬桶等待安裝，便決定提早開箱，讓兒子以馬桶「當凳坐」，變成做功課專用的特別座椅，希望兒子能改掉壞習慣。

片中可見，兒子悠閒地坐在馬桶上，背部靠着馬桶蓋，邊食水果邊做功課，看來非常享受。孫爸爸事後則指，兒子目前年紀還小，對坐馬桶做功課覺得新奇又好玩，不過目前他已將馬桶放回洗手間以便安裝。

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影片引起網民熱烈討論，不少人也笑言「薑愈老愈辣」，大讚孫爸爸有辦法，「道高一尺魔高一丈」、「你這招有可能是你爸當年用過的，還不知道怎麼對付你嗎？」、「幹嘛還浪費錢給他買一個馬桶啊，直接讓他坐在廁所馬桶上寫作業好了」。

亦有網民感嘆，今時今日為人父母不容易，教育子女時也要動腦筋鬥智鬥力，「一讓他寫作業，就渴了餓了要拉了，反正就是不在桌子前」、「沒有用的，喝水、削鉛筆、去吃點東西、拿筆記、找橡皮……他是想上廁所嗎？他純屬不想做作業」、「為了讓孩子寫作業也要絞盡腦汁啊」、「我以為只我兒子這樣，誰知全國兒子都差不多這樣，我放心了」。