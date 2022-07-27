單車快過電單車？時速70公里鐵騎遭單車女爬頭　影片瘋傳內情違法

踩單車可以快過電單車？台灣日前瘋傳1段單車女生在公路上追過電單車的影片，鐵騎士當時時速達70公里，但竟被身旁閃出的單車女生輕易「超車」，令網民嘖嘖稱奇。不過，許多眼利網民留意到女生沒有踩過腳踏前進，其實是她身旁的另一名鐵騎士一直踩住她的擋泥板「推車加速」。雖然影片引來一些網民爆笑留言，但不少人指出這屬危險駕駛行為，屬違法罰款行為，「過得去就是故事，過不去就是事故」。



時速開到70的鐵騎士被單車女生超車。（YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」影片截圖）

台灣日前瘋傳1段YouTube影片，有鐵騎士將行車片分享到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上，他被踏着當地共享單車YouBike的女生超車。事發於本月22日晚上10時許，鐵騎士在新北市二重疏洪道上風馳電掣之時，身旁有名騎住出租單車的女生在他身旁經過，竟然輕鬆超車，他驚訝當時電單車時速達70公里，「仍追不到」。

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不少網民細心看影片發現，女生全程未曾踩過腳踏，而是她身邊的另一名鐵騎士一直伸腳踩在單車擋泥板上幫她「加速」。有網民形容事件是「當你比較晚生，同學都可以考駕照，又不想拖累行程時」、「讓沒有駕照的朋友，體驗一下追風的暢快」，又笑說「想看ubike被旁邊拍超速的樣子，超想看」。

雖然影片有趣，但許多人指責他們的行為很危險，「一個不小心，就從勵志故事變歷史故事了」，有留言稱年輕時做過同樣行為，「年紀更大後才醒悟到當時有多弱智」，很容易出事。

有同樣試過這樣做的網民說，「如果卡住鏈條，整個人都會翻好幾圈，小時候就翻過，整個背都是傷」，這騎法更加會干犯危險駕駛行為，可判罰款1.2萬台幣，「除非是有申請過的合格機車店搶救推車，是有判免罰的案例，不過要看法官的心情」。台媒報道這3人行為在《道路交通處罰條例》中可被視為「危險駕駛」，最高處以2萬元的罰緩。

（綜合）