婆婆路中心推車遭的士瘋狂響咹催促　鐵騎男一舉動獲激讚好人好事

鐵騎士又型又有愛！近日網上流傳1段車Cam片段，顯示深水埗1名婆婆在路中心推着手推車緩慢前行，遭後方的士響咹催促，反而另有1名電單車司機見狀，立即下車出手相助，被網民大讚暖男行為，「好有對比！」。



深水埗1名婆婆在路中心推着手推車緩慢前行，遭後方的士響咹催促。（影片截圖）

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有網民在facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」分享片段，據車Cam片段顯示事發於昨日（7日）中午12時許，深水埗褔華街有名婆婆正推着裝滿紙皮的手推車，於馬路中心緩慢前行，由於當時3條行車線左右兩側均有死車，只有中線能行駛，後方的士疑因未能暢順前行而不斷響咹。

旁邊1名男子見狀即把電單車停泊在一邊，並下車走到婆婆身旁幫忙推車，並帶她到近行人路位置，其後的士隨即加速行駛，男子則折返電單車處。片主補充指，當時電單車司機似乎看不過眼的士的行為，特意在其車旁邊「攝」上前停車幫手，「廢事阿婆再畀人嗶」。

短短半分鐘的影片獲大量網民讚好，不少人都稱讚電單車司機是「暖男」，「26（電單車）抵讚好好人」、「暖男展現香港人精神」；亦有人不屑的士司機不斷響咹，「的士佬搵食，推緊車仔嘅老人家都係搵緊食，點解唔可以多啲同理心呢？」。

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