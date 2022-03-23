鐵騎士欲逆線爬頭　拉車馬仔感威脅一腳踢飛　網民：馬都看不過眼

馬路如虎口，交通規則當然要遵守。內地日前發生罕見交通意外，1名女子駕駛電動車時，打算逆線行駛超越前方1輛三輪馬車，沒料她駛得太近，令馬兒感到威脅，突然一腳將她連人帶車踢飛。當地警方其後判處馬主須賠償，惟不少網民卻認為女子超車在先應負部份責任，甚至笑言：「馬也懂守規矩了，人呢？」



內地日前發生罕見交通意外，1名女子駕駛電動車逆線行駛超越前方1輛三輪馬車，沒料駛得太近令馬兒感到威脅，突然被馬一腳將她連人帶車踢飛。（抖音影片截圖）

內地溫州警方日前公布該宗於本月10日發生的交通意外影片，可見在兩周均泊滿車輛的雙線馬路上，1名女子駕駛電動車，尾隨1輛左右兩旁各綁有1隻馬的三輪車行駛。女鐵騎士行駛期間，疑嫌前方三輪馬車速度慢，打算逆線「爬頭」。

不過女鐵騎士正想「超馬」一刻疑駛得太近令馬兒受驚，馬匹突然伸出左後腿狠狠踹了一腳。女子連人帶車被踢飛，倒於旁邊的行車線，幸好另1輛剛好駛至的電單車及時停下，未有釀成更嚴重意外。事後馬匹主人表示，馬兒因感到女子駕駛的電動車駛得太接近，以為被追才會伸腳踹了對方。不過警方調查後，判定馬匹管有人須負上全責，要向受傷女子賠償。

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事件引起當地網民討論，不少人也認為女子雖成為意外中的傷者，惟她超車在先令馬兒受驚，應要負上部份責任，「馬都知道，逆行違反交通規則，這一腳就讓你長記性的」、「馬踹得好！這是馬兒在阻止你，對方來車了，是不允許超車」、「逆行超車，連馬都看不下去了」、「要是沒有馬，就得撞上了」。

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