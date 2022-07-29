驚見12歲兒子收同齡女友露骨性暗示訊息　台媽：現在小孩很早熟？

現今的小孩都較早熟，家長要多加教育，引導學習正確性觀念。台灣有媽媽於討論區發文，分享1名12歲女生向其同齡兒子傳送露骨訊息的事件，她指出兒子是名很單純的獨生子，近日兒子向她分享交了女友和與對方聊天的內容，她原以為是互相關心的青少年戀愛（Puppy Love），沒想到女方竟一直傳送充滿性暗示的訊息給兒子，其中一句還十分大膽地說「做愛」。她十分震驚地問「現在的小孩都很早熟嗎？是我小題大作？還是我該事前提高警覺？」。

網民紛紛大呼「12歲……女孩也太主動了吧」、「這女生很想吃掉你兒子」，並建議「妳也應該教導你兒子正確性觀念，而不是當作別人家的有問題就避而不談」，又提醒樓主勿過分擔心，「有的女生會喜歡逗逗比較單純的男生，她們覺得反應很可愛之類的，可以先別嚇自己再觀察看看」。



台灣有媽媽於討論區發文分享1名12歲女生向其同齡兒子傳送露骨訊息的事件，她十分震驚地問「現在的小孩都很早熟嗎？」。（《初戀紅豆冰》劇照）

該名台媽於「爆料公社–匿名公社」發文指出，她從小教導兒子不可說髒話，她與老公若不小心脫口而出也得馬上互相道歉，因此兒子個性很單純。近日兒子向她分享交了女友和與對方聊天的內容，由於兒子以前曾多次分享自己心儀的女孩，她覺得是「Puppy Love」所以沒問題，「可是最近這個女孩子卻讓我驚到下巴幾乎快脫臼了」。

她表示，兒子傻傻地向她說什麼事情也要報告，她原覺得兒子很好笑，但看到對話後「我就笑不太出來了」，因女方竟然傳送充滿性暗示的訊息給兒子。她列舉該名12歲女生傳送的訊息，如「我正在洗澡」、「我在吹頭髮」、「如果我們一起去住飯店，你會幫我吹頭髮嗎？」，兒子只是簡單地回「嗯」和「會」。之後女生問「如果我洗澡需要20分鐘，你洗澡需要10分鐘，那我們一起洗的話需要多少時間呢？」，直男兒子將此問題當成數學題回答道「30分鐘」。

接下來女生愈說愈「露骨」，問道「時間不是應該更久嗎？會發生怪怪的事情啊？」，兒子回覆了幾個問號，女生乘勢追擊問「比如說，做愛？」，兒子無言用貼圖回應，「之後知道的對話大多都是這種誘導式性暗示等，來引導我們家的笨蛋兒子」。

樓主表示，該名12歲女生傳送的訊息「讓我驚到下巴幾乎快脫臼了」。（《寶寶大過天》劇照）

她崩潰道「是我反應太大？現在的12歲都是這樣？還是我該跟對方家長溝通？避免憾事發生？」，她懇請網民幫忙解惑，直言「為娘的我已經快要一夜白了頭了！很擔心自己兒子到時候被冠上誘拐的罪名，明明是對方女兒思想有問題」。

網民留言指出，「現在的小孩本來就很早熟，而且現在男生也要保護自己，要教你兒子正確性觀念還有法律，女生還沒滿16歲，最好都不要發生性關係，免得被告，還有對話留着以備不時之需」、「當小學老師的朋友說，她曾經聽過小學五年級的男生跟女生講黃色笑話，還說他們看過A片，朋友是台北市的小學老師」、「我女兒今年要升國三，她同學去年就跟男同學睡在一起了」、「我兒子也是12歲，他同學男的，來我家玩，一開口就是那個誰？越來越漂亮，她的奶越來越明顯，真想摸摸看，我剛要拿水果給他們吃，竟然被我聽到，真的很傻眼欸，我就進去就給他們機會教育一下」。