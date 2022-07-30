交友APP識「港大醫科生」男友　女生意外揭學歷造假 　其實讀呢科

當一直崇拜的男神跌落神壇，又有幾多人能輕易接受？有女生日前發文，稱自己一向仰慕男友聰明有才學，是港大醫科生，近日卻意外發現男友一直欺騙她，他根本不是醫科生，而是護理學副學士！女生氣極認為「係誠信問題」，因此十分糾結應否原諒男友。



樓主稱其男友告知他是港大醫科生，因此她一向仰慕男友的才華，覺得他很厲害，沒想到原來他是護理學副學士。（《心靈的聲音》劇照）

該女生在Dcard以「發現男友學歷造假」為題發文，表示初初與男友在交友軟件結識，男友稱自己在港大讀醫科，「我好崇拜佢，覺得佢好勁」。她曾不解為何這麼「高質」的男生會喜歡自己，平常對她又好。直至近日她幫男友執屋時，意外發現1張護理學副學士的證書，始揭發男友並非港大醫科生，而是護理學副學士。

樓主即時與男友對質，男友驚覺東窗事發承認說謊，「佢真係跪地講晒sorry，話除咗呢點無嘢呃我」。樓主稱男友平日會故作忙碌騙她說要去醫院實習而因為疫情她又不會去探望，熱戀時又「會鬼揞眼，無發現破綻」。她表示並非看不起男友讀副學士，但認為涉及誠信問題，非常糾結應否原諒，「雖然唔係咩原則性錯誤，但係係人品問題」。

有網民認為如果樓主男友一開始就解釋自己是副學士，相信會比被發現才道歉更值得原諒。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人覺得樓主男友如果主動解釋而不是等女友發現才下跪道歉，相信更容易被原諒，但有人就持相反意見，「我覺得交友App預咗資料唔會係真」、「就係班女睇唔起人，先會講大話厄（呃）人」、「唔咁講點溝到女？」。不過這些言論隨即遭到「炮轟」，「講大話都要賴畀人」、「下？條仔做錯又可以賴落樓主到」。

有人勸樓主分手，認為坦承十分重要，「講大話始終都係唔啱」、「點知有無其他野都係假」，甚至指出樓主男友最大問題並非不誠實，「好明顯係自卑加貪慕虛榮」、「自己睇唔起自己，咁點樣叫人睇得起你」。