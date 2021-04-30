21歲表弟三度應考DSE　拒讀副學士升大學　網民：點令佢認清事實

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-30 18:30

【DSE 2021 / 中學文憑試 / 升學】今屆中學文憑試（DSE）在疫情下舉行，除了應屆中六生，很多「超齡考生」都有心不怕遲，齊齊重考DSE。不過有網民在討論區發帖，指自己21歲的表弟已是第3次應考文憑試，前2次都未能夠分入大學，又拒勸升讀其他課程，今年亦沒有吸取教訓，仍然懶散不溫習，令樓主很苦惱，「點先可以令表弟認清事實？」

今屆中學文憑試（DSE）在疫情下舉行，除了應屆中六生，很多「超齡考生」都有心不怕遲，齊齊重考DSE。（資料圖片）

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「老實講我都唔知佢想考多幾多次。」該網民在香港討論區，以「條廢柴表弟今年 21 歲，已經考咗 3 年 DSE」為題發文，指表弟2年前第1次考DSE得7分，大家都勸他不要重讀，寧願報讀職業文憑課程，早早出來社會工作，但被表弟堅決拒絕，至去年重考亦得11分，「根本冇好過，佢又話呢啲叫進步」。

樓主透露，表弟很想一步到位，直接憑DSE考上大學，但一有時間還是打機耍樂，文憑試前3個月才開始溫習，「真係考得好嘅人係考之前兩三年已經溫緊書」，考試失敗後又逃避現實，「一時又話貼唔中題，一時又話身體唔舒服」，直言對其今年的表現都沒有期望，認為不會有大突破。

他又指，已勸告表弟可先讀副學士再升大學，「好過日日喺屋企書唔溫，嘢又唔做，佢就話一定要考上大學先得」，因而發帖求問網民「點先可以令表弟認清事實？」

帖文引起網上熱議，不少網民都直言，樓主表弟或者一心想留在家繼續做「廢青」，又指花2年重考，已經可以完成1個副學士學位，「仲大機會上到大學」▼▼▼

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