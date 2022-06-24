拍拖8年談婚論嫁　見家長始知和男友「真實關係」　女生被迫分手

談婚論嫁才知不能結婚，活像韓國愛情劇情節！台灣有女生日前發長文分享，指與拍拖8年的男友打算結婚，結果見家長後意外發現她和男友是遠親。媽媽和婆婆一查發現，兩人是「外再從兄弟」，屬血親「六等親」，雖然她聽都未聽過，但在台灣法律限制下兩人不能結婚，只好被迫分手。網民看完帖文簡單總結情況，「對外婆來說是我孫女嫁給我弟弟的孫子」，慨嘆「第一次不知道要勸和還是勸分」，不少人提供建議，認為兩人可不註冊繼續在一起，但也會面對很多親戚壓力。



樓主發現男友是她的「外再從兄弟」，在台灣六等親限制下不能結婚，兩人被家人強迫分手。（《愛的迫降》劇照）

樓主在「Dcard」討論區分享「交往八年才知道我的男友是遠親」，她和男友經歷8年愛情長跑，進入談婚論嫁階段，沒想到正式見家長後卻晴天霹靂，「八點檔演到不想演的灑狗血劇情，竟然會發生在我身上」。雙方家長原本聊得很開心，但她的媽媽不知何故一直問男方家長名字及在美國的住處，「氣氛就開始怪怪的」。

回家後媽媽躲入房間打給婆婆聊了很久，她原以為兩人在談結婚細節，「沒想到一出房門就被投下震撼彈，我交往了八年的人是我的遠親」。原來男友竟是婆婆定居美國弟弟的孫子，「輩分來說叫外再從兄弟，一個聽都沒聽過的詞」，由於她和男友屬於「六等親」，故不能結婚。

女生稱「最後還是接受了，不想讓家人擔心，我們只能說再見」。（《愛的迫降》劇照）

她形容得知事實後「發現人緊張時雙腳真的會抖，最難過時真的哭不出來」，和男友經歷過種種甜蜜時刻，「卻要因為血緣親等這種鳥事分開，哭了好多天想說看Netflix轉換心情」，又看到男友的觀看紀錄，觸碰更多回憶，一起由校園投身職場，「卻走不到未來」。她和媽媽聊了很多次，「最後還是接受了，不想讓家人擔心，我們只能說再見」，又上傳了一個播放歌單，稱是男友最初用作告白的方法，「八年了，歌單跟感情還在，連一起聽的聊天紀錄也都在，可是你卻不在」。

樓主的經歷令許多網民心酸，「第一次不知道要勸和還勸分」、「什麼韓劇情節」。按台灣民法下血親「六等親」不能結婚，有網民解釋，簡單點說男友是樓主媽媽表兄弟姊妹的兒子，「對外婆來說是我孫女嫁給我弟弟的孫子」，看似很遠，其實很近，「在媽媽的角度就是和表兄弟成為親家，大多數人不會希望自己小孩跟外甥結婚吧」。有人亦指出，民法會這樣規定是因為生孩子時，會有高機率患有遺傳性疾病，「雖然可以領養孩子，但仍要面對很多親戚壓力」。

不過，有網民認為樓主無必要分手，「感覺你們很愛對方，男友還去回味一起看過的劇，這麼相愛卻是遠親也太慘」，覺得她們可以繼續一起，只要不結婚生子就沒問題，也舉出例子稱不少夫妻因特殊原因沒有去戶政事務所登記結婚，「你和男友以後不要登記結婚就好了嘛」。更有人指不少國家六等親一樣可以結婚，例如美國、日本，「反正出社會後靠自己，不必受父母控制」。

（Dcard）