籃球教練兩闖火場救熟睡女童　憶述遇濃煙張不開眼　最後要咁救人

他衝入火場時連眼睛都掙不開！深圳福田有民居日前發生火災，1名女童被困火場之際，有名拖鞋男兩次衝入火場，最終成功救出女童，兩人均無大礙。救人男子其實是名28歲籃球教練，事後受訪講述救人經過，他說當時聽到呼救聲，沒多想就衝入去，火場濃煙大到他張不開眼，他是要閉上眼靠女童叫聲找出位置，坦言成功逃出後才開始害怕。事件令網民大為感動，認為他要為陌生人拼命需要巨大勇氣，讚揚他是「平凡英雄」。



籃球教練第二次入火場時成功抱出被困女童，被網民大讚是平凡英雄。（微博影片截圖）

7月23日，深圳福田有民居起火，1名28歲黃衣男得悉有名熟睡女童被困火場時，竟兩次衝入去救人，第一次他被濃煙嗆到走出來，周圍民眾馬上幫他噴水降溫，他之後再次衝入火場，最後順利抱出女童，他救人後手撐地板跪在地上，一旁伯伯射水為他降溫，最後大人小孩平安，救人義舉被網民讚爆。

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內媒事後找到救人男子，他叫劉平來自四川瀘州，今年28歲、在大學讀體育教育，現在是名籃球教練。劉平說當天早上10點左右，他原本在家工作，突聽到外面有人大叫失火，他向外望果真有濃煙，穿拖鞋跑下樓拿起滅火桶幫手，當時聽說有熟睡女童被困火場，他剛好聽到有呼救聲，沒想太多就衝了進去。

第一次衝入去時因為濃煙太嗆鼻，迫得他先退出來，熱心民眾在他身上淋水，之後他改用濕衣服把口鼻蓋住才進去，火場的煙很大，實際上他在火場內要閉上雙眼細心聽女童呼救聲找人，幸好順利抱女童離開，前後只是幾十秒的事，他坦言逃出後才開始害怕，因為吸到濃煙一直咳嗽，事後在醫院檢查後沒事，現在已重新上班。

劉平又指日前受邀加入深圳消防志願者隊伍，他獲得消防志願者證書，認為當志願者後可幫手宣傳消防安全工作，又可增進消防知識。另外地方政府也有作慰問，他更收到匿名網友送花大為感動，「心裏面感到比較暖」，希望將來做更多好事。

網民聽完他救人經歷後，直言這樣衝入去真的要巨大勇氣，「平凡英雄」、「感恩世界有這樣的好人」、「平凡而偉大，活該一生幸福」，更有人建議深圳市政府要頒給他「見義勇為」的稱號。

（綜合）