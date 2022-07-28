外傭房門外貼告示「11點後要睡覺請勿嘈吵」　僱主嬲爆：打工皇帝

相見好同住難，與家中外傭關係差的確很影響心情。有僱主在社交平台分享指，其外傭姐姐在房門外貼出1張英文告示，要求同住者晚上11時後「請勿嘈吵」，他不禁無奈道「我個工人大晒，打工皇帝」。有網民則指11時後需要安靜以便休息是合理要求，惟樓主補充外傭更多工作情況，即令風向逆轉。



外傭姐姐在房門外貼出1張英文告示，要求同住者晚上11時後「請勿嘈吵」。（FB「Mei Foo 美孚」圖片）

有僱主在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，上載1張在家中拍攝到的情況，只見房門後貼着1張英文告示，寫道「夜深時間，11時是睡眠時間，請勿嘈吵，謝謝」，告示由家中外傭張貼，令他大感無奈。

不過其他網民則表示晚上11時後的確要降低聲量，「11點，又真係需要休息需要靜。工人休息得唔好，工作都會受影響」、「工人姐姐都係人，晚上需要好好休息亦非常合理」、「工人叫大家唔好 noisy 咋喎，咁都唔啱咩？」。但亦有人認為外傭故意張貼告示「好寸」，「有咩嘢好快叫佢做喇，仲講，就快11點」、「大家關係都唔慌好」，相信以往已有很多過節。

樓主補充指，家人只是「靜靜地飲杯水」，外傭都不能接受。（Taylor Wilcox@Unsplash）

樓主其後留言補充指，家人只是「靜靜地飲杯水」，外傭都不能接受，「很小事，已經很細聲，伹她每朝定煲（水）大大聲（嘈）你」，又稱她工作態度一直都很惡劣，連70多歲的先母都曾被她當街責罵過，買餸餘下的錢不會退回，買早餐「一去個幾鐘」，令他們非常激氣。

不少網民都建議樓主解僱外傭，「貼得上嚟一定忍咗好耐，無謂激氣，直接送佢岀門口，唔好猶豫」、「屋企人個個都會有機會過咗11點先返屋企，咁開門沖涼整個杯麵都唔得咩？」、「唔好計你啱定佢啱啦，夾唔到冇謂勉强，你預備換人啦」。