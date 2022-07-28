「林超英認有開冷氣」截圖瘋傳　網民批無聊欠尊重　本人親自回應

天氣持續酷熱，不少家庭的冷氣機都長開不熄，天文台前台長林超英日前表示，即使天氣炎熱，在家中都沒有開冷氣，令網民都不禁肅然起敬。昨日（27日）網上流傳1張對話截圖，顯示有網民問「林超英」有否開冷氣，對方則回答「有」，帖文引起哄動，但亦有人質疑真偽，並批評樓主故意放陷阱「陰人」，對林不尊重。《香港01》向林超英查證，他表示曾收到問題但沒有回覆，直指這是造圖。



林超英回覆查詢時表示曾，收到網民的問題但沒有回覆，直指這是造圖。（連登討論區圖片）

有網民昨日（27日）在連登討論區以「［突發］林超英承認有開冷氣」為題發帖，上載1張Facebook訊息截圖，顯示他向林超英專頁傳私人訊息，問「今天很熱，請問你有堅持開冷氣嗎？」，並獲回覆稱「有」。

截圖傳出後網上反應熱烈，有人直呼「世界末日」、「大新聞喎」，但亦有網民認為林超英只是看錯問題作答，以為樓主在問「有堅持冇開冷氣嗎？」，直斥他無聊「你咁樣陰人算咩好漢」、「你咁樣玩X人係咪好有成就感」。有網民亦指，雖然自己並非環保份子，但很佩服林超英在大熱天時仍能堅持自己的理念，「重點唔係佢有冇開冷氣，係佢個心態同行為好值得敬重」、「同唔同意都好，佢真係實行晒佢自己講嘅理念先叫人哋跟」。

林超英回覆《香港01》查詢時否認事件，一句簡單回覆稱「有人問過，沒有覆過，截圖是造圖」。

林超英早前在電台節目表示，現在氣溫下仍不覺得「好熱」，在家中會使用USB風扇消暑，拒絕開冷氣。（資料圖片）

林超英早前在電台節目表示，現在氣溫下仍不覺得「好熱」，在家中會使用USB風扇消暑，拒絕開冷氣，日前亦在FB專頁上載1張在家工作的照片作證，只見室內溫度顯示為34.9度，他則使用2部15厘米的USB風扇製造氣流，稱「熱，但不辛苦」。