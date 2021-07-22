河南水災│林超英列鄭州暴雨3大奇怪位：一般天氣圖看不出下雨原因

【河南鄭州水災／水浸暴雨／洪水／地鐵／林超英】中國河南鄭州連日迎來特大暴雨，截止昨日（7月21日）下午已造成至少25人死亡，鄭州當局形容今次是「超千年一遇」暴雨，河南省水利廳之後更指是「超5000年一遇」，引起關注。

天文台前台長林超英於facebook亦提到河南鄭州暴雨，直指「今次事件有點奇怪」，因「一般地面天氣圖看不出下雨是什麼原因」，暫估計是3大因素疊加導致。內地氣象專家則表示，今次特大暴雨因千里之外的颱風「煙花」造成，亦受地形及大氣環流等問題影響。



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天文台前台長林超英昨晚（7月21日）於facebook發表網誌，分析了今次河南鄭州特大暴雨成因，直指「今次事件有點奇怪」，並列出3個奇怪地方。他估計，暫時只能算在以下3大因素疊加導致暴雨。

即睇林超英分析河南暴雨3大奇怪地方！估計3大因素導致暴雨▼▼▼

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林超英表示，鄭州昨日雨勢稍緩，是「中尺度」的「好運氣」，「是『千年一遇』的災還是普通大雨一場，只是一線之差，願鄭州早日走出困境」。

內地氣象專家：河南暴雨因千里外颱風「煙花」影響

針對河南鄭州暴南成因，內地媒體引述內地氣象專家指出3個原因，首先是距離中國千里之外的颱風「煙花」，「遠端控制了河南暴雨」，因「煙花」和副熱帶高壓的氣流引導下，大量水氣通過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，並在河南集結成雨。

煙花會在今明兩日靠近台灣，隨後移向中國東部沿岸。（天文台）

該氣象專家又說，偏東氣流在河南遇到太行山和伏牛山後，在山前出現「輻合抬升」，而地形導致降雨範圍集中，雨勢更強，加上大氣環流形勢穩定，導致降雨持續時間長。

他認為，目前只有等颱風「煙花」更靠近中國後環流形勢調整，截斷水氣來源，河南的暴雨才能停止。

有網傳影片顯示，鄭州過路行人須築起人牆，手挽手過馬路對抗水流，其間更有人不小心被沖離隊伍，畫面相當驚險。



行人被沖走獲猛男神救援全過程▼▼▼

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究竟「超5000年一遇」的特大暴雨是什麼概念？▼▼▼