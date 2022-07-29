女同事指明想食$50貴價散水餅　打工仔猶豫：會唔會太大想頭呀？

散水餅無論是昂貴還是便宜，都是離職同事的一番心意。有打工仔於討論區發文表示，他將於8月初離職，同部門有名「好為食」的女同事日前問他買了散水餅沒，他說還沒選好，女同事立即十分熱心地推薦散水餅，大條道理地說「呢間蛋糕我想食好耐，不過太貴唔捨得買嚟食，你都last day，買嚟孝敬下班同事都好應該呀」，他發現1件售50多元後，不禁大呼「會唔會太大想頭呀？」。帖文引起熱議，網民建議樓主毋須理會該名女同事，「睬佢都傻啦，呢啲人唔使理佢」、「前世欠咗佢？」、「個同事咁想食，叫佢自己買」。



有名將離職的打工仔於討論區發文表示，有女同事指明想他買1款售逾50元1件的散水餅，令他斥「會唔會太大想頭呀？」。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「同事指明佢想食咩款散水餅」為題發文表示，自己並非特別有錢，與其他同事又不算熟絡，因此不想花錢買貴價散水餅，打算只買便宜的西餅。日前有名女同事問他買了散水餅沒，「有人問到唔通話『你哋係值食西餅㗎咋，仲想我搞咩花臣』咁咩，唯有話未揀好」，於是女同事推薦散水餅給他。

他看一看價錢後，驚呼「嘩，要成50幾蚊一件，公司唔算好多人，但係買廿個人份量都要成千蚊，何況我要買成間公司。原本買西餅我見到要廿幾蚊一件都已經覺得貴，仲想我請成50幾蚊嘅散水餅，會唔會太大想頭呀？」。他又直言「散水餅呢啲扮好嚟好去嘅傳統應該要廢除啦，淨係請自己部門嘅又唔好意思，買晒全公司又肉痛」。

網民留言指出，「老實講係覺得貴就咪請，你會覺得貴係因為你覺得大家嘅交情連50蚊都唔值，咁不如慳返啦。條女覺得貴平時都唔捨得食，你又何必益佢？（你想溝佢就另計啦）」、「你分幾個價位買，好friend嘅同事貴價餅，有交流嘅中價，唔熟或者有仇低價餅」、「買幾打西餅就算啦，反正last day，樓主你又話唔係錢多，佢哋食就食，唔食就算，仲使乜咁上心，人走茶涼呀」、「我見過有人派蛋撻，不過佢1個養全家好多人，大家知道咩情況都冇所謂啦，亦都見過有經理級咩都冇派」。