MIRROR演唱會｜鏡粉老婆要求完場接送　老公拒被當工具人下場慘了

人氣男團MIRROR的12場演唱會正舉行，大批「鏡粉」晚晚蜂擁至紅館觀看。有「前夫」於討論區發文表示，日前晚上「鏡粉」老婆看完MIRROR演唱會後，要求他到紅館接回家，稱「鏡粉」朋友們也有老公接送，他不滿拒絕，聲言要「振一振夫綱」、「攞返個主導權」，慨嘆「老公=合法工具人」。結果當晚老婆自行召優步（Uber）回家，他被責罵及被要求睡在客廳，不過他不感難過，笑說「不知幾爽，開住廳部冷氣瞓」。



MIRROR的紅館演唱會——《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》一票難求。（梁碧玲攝）

該名「前夫」於香港討論區以「老婆真係痴上腦，叫我等佢今晚睇完演唱會去接佢」為題發文表示，月初老婆已經吩咐他幫忙買蛋糕，讓她可以連同「教主」（MIRROR成員Anson Lo，盧瀚霆）紙牌一起拍照慶祝「教主誕」，日前晚上老婆又當他「工具人」，要求他於MIRROR演唱會結束後，到紅館接送回家。他不滿地說，「我收工冇地方去，一早返屋企食飯沖涼打機啦，仲想我差唔多成12點去接你返屋企」。

老婆指出，「鏡粉」朋友們看完演唱會後也有老公接送，「問返我係咪唔愛佢，所以唔接佢」。他即時「火起」怒斥「咁驚危險唔好出夜街唔好睇演唱會囉，咁大個人有手有腳有卡，夜驚冇車你咪自己call Uber囉，唔通畀張卡你淨係畀你用嚟買周邊咩！仲話佢啲朋友睇完演唱會有老公接，我夠話人哋老婆溫柔體貼善解人意啦，又唔見你會咁做！」。他表示，老婆用他的信用卡買門票，卻沒買多張讓他也可以一起看，而是與姊妹一起，「乜鬼嘢少女心喎，唔預隻佬，但又想老公接」。

他繼續怒罵「自己搭的士call Uber啦，當自己小學生要接放學咩，又話我係前夫，仲想我去接佢，唔叫佢現任老公接佢？」。他又說，以前老婆只是將MIRROR「當明星咁睇」，他覺得沒問題就讓老婆看，惟後來愈來愈過分，例如用很多錢買小公仔、不上班去拍照打卡，「我生日佢都冇做咁多嘢同我慶祝呀！」，他曾與老婆認真及以說笑形式討論過這個問題，但老婆卻說「佢追星好過佢真係出軌去勾佬喎」。

MIRROR紅磡體育館首場演唱會7月25日舉行，來看的觀眾各有支持的「鏡仔」。（盧翊銘攝）

他呷醋道「有時睇下FB、IG啲靚女，俾老婆發現都鬧到我癲，佢就可以日日睇鏡仔，仲要set埋做wallpaper，我又唔鬧得佢！」。結果當晚老婆自行召優步（Uber）回家，他被責罵及被要求睡在客廳，不過他不感難過，笑說「不知幾爽，開住廳部冷氣瞓」，但亦提到雖然被當工具人真的很生氣，惟老婆自己一人夜歸家他會擔心，「唔接佢還唔接佢，都有等佢平安返到屋企，等佢沖埋涼先瞓」。

網民留言表示，「應該接，出事後悔終生，她唔係晚晚睇演唱會」、「睇完演唱會好夜㗎，你老婆唔驚都唔會叫你去接佢啦」、「老婆咁夜返，你唔會擔心佢安全咩，身為男人應該保護老婆，咪咁斤斤計較啦」、「我未結婚都覺得你傻，打機梗唔及老婆重要，如果唔係好攰，同老婆食下糖水都係一件快樂事」、「老婆係自己揀的，佢嘅優點同缺點都要包容，佢嘅嗜好如果不是壞事就容她吧，不要為一些小節而傷害大家感情」、「好多香港女仔鍾意比較，經常用身邊姊妹嘅男友/老公作為標準，人有我有」。