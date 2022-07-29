MIRROR演唱會｜多個外媒報道上微博熱搜　中港台網民為舞蹈員集氣

【MIRROR／MIRROR演唱會／MakerVille】昨晚（28日）於紅館舉行的第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」發生恐怖意外，2名舞蹈員被懸空巨型屏幕墜落擊中，事件成為國際新聞，多地外媒及通訊社報道事件，包括路透社、Billboard、BBC等，更登上了微博熱搜，今晨一度在第一位。香港多個不同立場討論區，以至內地和台灣網民均關注事件，同為受傷的舞蹈員集氣，祝願他們平安。



昨晚MIRROR演唱會發生嚴重意外。（網上圖片）

昨晚的MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，2名舞蹈員表演期間被突然墜落的巨型屏幕擊中受傷入院，更有業內人士估計該巨型屏幕重達600公斤，許多看到影片的網民大呼恐怖，開始出現刪除及停止轉發出事影片的聲音。

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事件頓時成為國際新聞，除了美國、英國傳媒外，連巴西、瑞典等傳媒都有報道，包括路透社、Billboard、BBC、variety等外媒發文，指香港知名男團演唱會發生巨型屏幕墜落擊中舞蹈員，多篇報道用上MIRROR 12子照片。事件同時登上微博熱搜榜，多個內媒跟進報道。

香港各大討論區不論立場，均為受傷舞蹈員集氣，中港台網民均集體祝願所有受傷人士平安，但一致認為要追究事件責任。由於事發片段流傳到社交媒體後，多地民眾認為非常可怕，「祝願傷者大步檻過，實在太可怕」、「這個上百公斤直接命中頭部」、「太恐怖了，希望他們無事，早日康復」、「久久無法入眠，希望傷者趕快恢復」。隨網民在凌晨一輪討論後，有更多聲音認為宣刪除事發片段及停止傳發恐怖畫面。

（綜合）