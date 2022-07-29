MIRROR演唱會｜12子、COLLAR TG粉絲群事故後禁言　背後原因係咁

撰文：謝茜嘉
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【MIRROR／MIRROR演唱會／MakerVille】人氣男團MIRROR昨晚（28日）的第4場紅館演唱會發生嚴重事故，一塊懸掛在舞台上方的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被壓中受傷，事件引起全城關注，網民紛紛祝願傷者「大步檻過」、「早日康復」，又批評主辦單位一直未正視舞台安全問題，漠視人命致出大事，而MIRROR及COLLAR各成員的Telegram粉絲群組事後火速關閉傳送訊息功能，禁止粉絲再傳送令人感不安的事發一刻影片。

第四場MIRROR演唱會發生嚴重意外。（鄺鈺盈攝）

MIRROR演唱會安全度一直為人詬病，綵排時已有舞蹈員不慎跌下升降台受傷入院，12子僅得兩天時間「踩台」熟習舞台機關和走位，至開騷後高空橋出現搖晃，成員Frankie（陳瑞輝）一度失足跌下台，舞台危機四伏，「鏡粉」每晚都擔驚受怕，促主辦單位正視安全問題，不幸地昨晚於成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）演唱時終究發生驚心動魄的一幕。

其中一名受傷舞蹈員為COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo），他頭、頸重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，需留醫深切治療部（ICU）。事後主辦機構發聲明取消餘下場次，並於今早聯同政府部門到紅館跟進事件。

事故發生後，MIRROR及COLLAR各成員的Telegram粉絲群組議論紛紛，並為受傷舞蹈員祈禱集氣，「Momo頂住呀」、「集氣，一定要冇事」、「吉人天相」，又表示「場內好多人嚇到喊」、「延期去番九展做啦，去邊我哋都冇所謂」。

由於群組不斷有人傳送事發一刻的片段，為免有人甚至小朋友看到影片感到不安和焦慮，不少粉絲敦促群組管理員先暫時關閉群組成員傳送訊息的功能，「Admin先禁言，依家開始有人散播其他錯誤消息，引發恐慌了」、「希望大家唔好send片段出嚟，現場見到真心有trauma（創傷），一定要平安渡過」、「mute group啦，實有人會放片，亦可能有人會講錯嘢」。

各大Telegram群組管理員應粉絲要求暫時禁言，並發佈紅十字會「Shall We Talk」等心理支援熱線資訊，建議若感到不安、恐懼，應盡量停止觀看相關報導和影片，多與家人朋友傾訴，亦可尋求專業人士協助。

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