MIRROR演唱會腰斬│屏幕墜落壓2舞蹈員　網民轟主辦方：晚晚搵命博

撰文：布萊恩
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【MIRROR演唱會／意外／舞蹈員】男團MIRROR一連12場演唱會正在紅館舉，繼首2晚演出分別有AK在升降台沒有安全措施下失平衡差點跌倒，Frankie「差錯腳」跌落主舞台後，今晚發生大型嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員，演唱會當場宣布腰斬，2名舞蹈倒地不起，消防員及救護員員其後進場處理事件，2名傷者包紮後清醒送院。
網民對事件表現憤怒，直斥最大責任是主辦方，「垃圾公司！要台上人晚晚搵命博」。

即睇意外一刻：

男團MIRROR一連12場演唱會正在紅館舉，惟今晚發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

事件引來網民關注，大部份都留言為舞蹈員「集氣」，「願各人平安」、「好恐怖，希望人無事、「天天都有意外，希望吉人天相」。不少人直斥意外極離譜，「從未聽過紅館會跌屏幕」，「咁樣責度去，見到都好恐怖！」，

網民祝願傷者平安後，茅頭直指演唱會主辦單位質素差劣，「要Dancer同埋12個成員搵命博，而家終於出事！」、「根本就用低成本去製作，錢就賺到盡，完全唔理其他人死活」、「製作公司死罪！」、「真係不知所謂，打工嘅舞蹈員真慘」、「呢間公司完全唔得，好有問題」、「主辦方垃圾」、「做演唱會做到咁不知所謂」、「正常冇理由咁喎！唔簡單喎」，更有網民認為應取消餘下演唱會，重新檢討後才開，以策安全，「無任何表演值得玩命」。

消防及救護員進入紅館處理事件。（勞顯亮攝）

另一角度看意外一刻：

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