港男開冷氣24℃被趕出門　環保家人怒斥「家門不幸」　冷氣限定27℃

環保應出於自發性，不能強求別人跟從。有港男於討論區發文大呻，最近天氣愈來愈熱，他忍不住開了冷氣，將溫度調校至24℃，十分環保的家人人隨即「發晒癲咁鬧我」，大罵他令「家門不幸」，指家中只能把冷氣調校至27℃，又將他的個人物品扔出門口，趕他出家。



有港男於討論區發文大呻，最近天氣越來越熱，他忍不住開了冷氣，將溫度調較至24℃，十分環保的家人隨即「發曬癲咁鬧我」。（Getty Images）

該名港男於Dcard討論區以「屋企啲環保X趕咗我出門口」為題發文表示，最近新聞經常提到地球極端氣候問題，「搞到屋企啲環保X越嚟越癲，唔講以為林超英係我老竇」。他日前晚上忍受不到太熱的感覺，開了冷氣將溫度調較至24℃人，惟家人規定若開冷氣也只可調校至27℃，結果樓主慘被怒罵，「話地球玩X完都係因為我，然後話生咗我係家門不幸，將我啲嘢掉曬出門口，叫我以後咪X翻去」。

網民留言指出，「其實開27℃，開完又唔涼，叫唔叫浪費資源？」、「27℃似高咗啲，如果冇辦法就加風扇。從來都認為環保係生活態度，自己做自己，唔應逼人」、「我都試過中學嗰陣俾屋企人話賺唔到錢憑乜嘢用冷氣，明明我係有需要開，而且開得勁少」、「吓，你哋竟然有27℃冷氣？你屋企應該好似我咁，幾年唔好開冷氣咁先叫環保㗎嘛，係窮呀」、「今時今日咩環境啊，唔開冷氣想死咩，24℃都唔特別低啦，而且慢慢循序漸進接受到24、25，再提升到26、27先合理。你叫人減肥都係由戒糖、少油之類做起啦，唔會叫佢一來就絕食咁X街啩」。