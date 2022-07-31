好大官威！外賣員等取餐不耐煩霸氣吐「3字身份」　遭店家1句秒殺

外賣員和食店最重要是互相尊重。有台灣網民日前分享閉路電視畫面，顯示有名外賣員入麵店取餐時疑因等待時間問題和店家口角，其間他突然問店家「你好像不知道我是誰」，喊出「我是小隊長耶」。未料店家不賣帳，拋出1句將對方秒殺「阿然後呢」。網民直言該外賣員「好大的官威」，揶揄「總司令來也要排隊」。



外賣員因等待訂單問題和店家爆發口角。（fb群組「爆廢公社」影片截圖）

樓主在fb群組「爆廢公社」發文，上傳1段由麵店閉路電視片段，顯示有名外賣員在店內疑因不滿等待時間和店家口角，他之後站在台前問店家「你好像不知道我是誰」，店家即問：「你是誰？」外賣員即拋出自己身份，「我是小隊長耶」。未料店家不賣帳說「阿然後呢」，1句秒殺了小隊長。

樓主批評該外賣員「好大的官威」，店家提供影片，那人是台中小隊長，「熊貓小隊長？對店家能幹嘛？不想等就轉單好了，小隊長不是該以身作則嗎？怎麼這樣帶頭要跟店家引戰呢？」。

網民見到外賣員想用職級壓人，看不過眼紛紛留言揶揄，「小隊長又怎樣，一單就有破百？」、「我還風紀股長」、「連總司令來也都要排隊」、「小隊長可以幹嘛？我只知道以前國小放學小隊長都會喊安靜！排好！然後大家都快樂回家，沒人鳥他」。還有人「建議」外賣員在臉上刺上小隊長，「不然誰認識他」，又指他應該很快會被營運處人員聯絡。

（fb群組「爆廢公社」）