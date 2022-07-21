鄰居疑想呃外賣食物　外賣員醒目識破　港女：被拎咗真係冇仇報！

平日常叫外賣的人要注意！有港女於討論區發文怒數鄰居的不誠實行為，憶述日前晚上叫外賣，有名住在樓下的女鄰居懷疑向外賣員冒認是購買者，幸好外賣員「醒目」，察覺到「唔對路」，最終成功送達食物。她怒斥鄰居「外賣都要貪」，又說「真係好彩個送外賣車手醒目，如果唔係俾樓下個女人拎咗，我真係冇仇報！」。



有港女於討論區發文批評鄰居的不誠實行為，憶述日前晚上叫外賣，有名住樓下的女鄰居向外賣員冒認是購買者。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

該名港女於香港討論區以「叫外賣，先發現原來我樓下咁唔誠實」為題發文表示，早前她在家點了外賣，送餐員到達後致電她確認地址是否10樓，其間她於電話中聽到有名女子不斷說「係我呀，係我呀」。外賣員未有理會女子，並稱已到達樓主家門前，但她開門卻見不到有人，之後再聽到電話中有人向外賣員說「呢度係8樓喎」。

幾番波折後，外賣員終於成功送達樓主家門，並向樓主講述事發經過，稱乘搭升降機到8樓時，身旁有人向他說「出啦」，他沒意會到去錯樓層，跟了別人出去。按門鐘後，有名女子開門時表現得很疑惑，之後又突然稱叫了外賣，此時外賣員察覺到「唔對路」，遂致電樓主確認地址，才揭發送錯樓層，「見到自稱係佢叫咗外賣嘅女人個電話冇響，佢先知自己去錯地方」。樓主不滿地說「大家住樓上樓下，做人咁唔老實真係以為冇人發現咩？」，又猜測樓下女鄰居心態是「唔理啱唔啱食，拎咗先算」。

樓主氣憤地說「真係好彩個送外賣車手醒目，如果唔係俾樓下個女人拎咗，我真係冇仇報！」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民紛紛批評冒認外賣的女子不老實，「貪埋啲小便宜」、「一餐晏仔都要呃？」、「家下啲人格咁低吖？一個外賣都冒認！」、「可能佢本身都係慣犯」，亦有人分享類似經歷，「試過幾次話送到，結果打開門乜都冇，都唔知係咪俾人拎咗」。

不過有網民為該名女子辯解，「可能佢真係咁啱都叫咗外賣呢，唔奇喎，外賣自取都試過店員畀錯人攞走我個袋，看返單我叫得多點嘢食的，至於嗰條友特登定唔小心就無法得知了」、「人哋可能都係叫咗外賣，又係同一個平台，所以以為佢自己呢」。