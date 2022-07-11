狗食完畀人食？外賣員揭流浪狗偷食解凍生肉　餐廳認衰遭罰款停業

新冠肺炎爆發後很多人習慣依賴外賣解決三餐，餐廳的衛生或比食物質素更受關注。有內地外賣員日前到1間餐廳取餐時，目擊1隻流浪狗趁老闆娘沒有注意，在地上一桶正解凍的肉大吃特吃。外賣員看不過眼，拍片上載至網絡，批評涉事餐廳衛生欠佳，直指狗吃過的食物給人吃實在太惡心，引來網民及當地衛生部門注意。餐廳負責人承認，有流浪狗誤闖店內偷食凍肉，事後已將有關肉類棄置，當地執法部門亦要求餐廳停業整頓，以及罰款2550元（人民幣，下同，約2990港元）處理。



有內地外賣員日前到1間餐廳取餐時，目擊1隻流浪狗趁老闆娘沒有注意，在地上一桶正解凍的肉大吃特吃，於是拍片上載至網絡，引來網民及當地衛生部門注意。（微博影片截圖）

事發上周一（4日），杭州有外賣員在當地上城區1間餐廳取餐時發現惡心一幕，看到1隻流浪狗在地上1個盛有解凍醃肉的鐵桶內大快朵頤，附近還有多隻蒼蠅在飛。當時老闆娘站在鐵桶旁邊，背向着流浪狗的方向，正在使用機器切肉，似乎沒有留意到情況。外賣員忍不住拍下影片上載至網上，「我感覺這個狗吃完了東西，牠的口水流進去，然後再拿給人吃」，旋即引來網民討論，狠批餐廳沒有注重衛生，「狗吃剩下的給人吃，太過分了」。

影片獲網民瘋傳，涉事的「黃燜板栗雞米飯店」於上周三（6日）回應時承認事件，指事發當日因店內只有1人當值，鐵桶內放有正在解凍的豬肉及雞肉，引來流浪狗偷吃。店方強調鐵桶內的並非用作招待客人的食物，發現事件後已棄置受污染的肉，又強調已煮好的食物不會隨意放於地上，「這隻小狗常過來，我們發現牠在偷吃凍肉後，就把上面的肉全部挑出來扔掉了。我們做的菜平時自己也吃，肯定不會讓狗隨便在桶裏亂吃」。

事發時1隻流浪狗在地上1個盛有解凍醃肉的鐵桶內大快朵頤，附近還有多隻蒼蠅在飛。當時老闆娘站在鐵桶旁邊，背向着流浪狗的方向，正在使用機器切肉，似乎沒有留意到情況。（微博影片截圖）

當地的監管部門亦留意到事件，表明會前往餐廳核實。執法人員巡視餐廳後，發現該店環境衛生較差，依據《浙江省食品小作坊小餐飲店小食雜店和食品攤販管理規定》，罰款店方2550元處理，目前該店已停業整頓。

雖然涉事餐廳已被罰款及要求停業，但網民稱失去信心，「光鮮亮麗的外賣包裝也掩飾不住骯髒的後廚」、「我的天！沒眼看！幸虧我自己做飯吃」。亦有人質疑當地執法部門對只做外賣的餐廳缺乏監管，導致食客失去保障，「自從發現了沒堂食的店我都不點，不衛生沒保障」、「我每次點外賣都要看看他有無店面堂食我才點」。