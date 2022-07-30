夏天4部冷氣無間斷輪流開　每月電費$1000　網民求分享慳電貼士

【酷熱天氣警告／夏天／開冷氣／電費】連日來天氣酷熱，不少人都要長開冷氣消暑。有家庭主婦就分享指，每日氣溫高達35°C，睡房3部四分三匹冷氣及客廳1部匹半冷氣機日夜輪流開動，平時多數設定為25°C，煮飯時則需要較至約21°C，近月電費扣減政府補貼後仍需要過千元，擔心下期更多，但天氣太熱會令身體不適，「焗到頭痛」。不過其他網民則認為樓主需繳交的電費不算昂貴，指自己一家三口一到夏天必定過千，「仲要日頭返工返學無人」。



有家庭主婦就分享指，每日氣溫高達35度，睡房3部四分三匹冷氣及客廳匹半冷氣機日夜輪流開動，近月電費扣減政府補貼後仍需要過千元，（資料圖片）

有女網民日前在親子王國討論區以「日日開冷氣機電費過千蚊(一個月計)」為題發文，分享家中用電情況，指夜晚睡覺時同時開動2部四分三匹冷氣機，另一間房的四分三匹冷氣機則只開動2小時，而客廳的匹半冷氣機則長開10多小時，由早上9時至午夜12時。她指平時會將冷氣機設定為25°C，並加上風扇，而煮飯時則要降低到21至23°C，並用風扇吹入廳房。結果扣除政府電費補貼的130元後，近月電費仍然過千元，相信下期費用會更高，但始終天氣太熱，都會繼續長開冷氣，「條數咁計, 唔出街食, 一兩餐都交到電費」、「唔開會焗到頭痛」。

該網民分享家中用電情況，指夜晚睡覺時同時開動2部四分三匹冷氣機，另一間房的四分三匹冷氣機則只開動2小時，而客廳的匹半冷氣機則長開10多小時，由早上9時至午夜12時。（親子王國討論圖片）

不過很多網民都認為全日長開冷氣之下，電費不算昂貴，「過千少啦，我一定過$2000」、「我哋3人要$1700」、「夏天一向$3000，有小朋友」，並着樓主分享慳電貼士。樓主則表示晚上睡覺時會開2部四分三匹冷氣機，加兩部循環風扇，開8小時用電量大約少過6.6度，以平均每度電大約1.46計算，一晚約花費9.62元，但已經睡得舒適，「人健康精神，什麼都抵返晒」。

樓主又指，家中窗戶貼了防曬隔熱貼，對減低室內溫度有幫助，而房間亦拉上窗簾降溫。另外為了節省電費，樓主上月初把房間換成四分三匹變頻式冷氣機，形容溫度控制不錯，不過可能匹數較小，暫時未覺得很慳電。