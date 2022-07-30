松鼠狗疑走失輕鐵站徘徊　網民憂心籲先救走：不要讓牠跌落路軌！

希望小狗盡快回到主人身邊！有港女於網上發文表示，日前清晨6時許在屯門鍾屋村輕鐵站月台發現1隻疑似走失的松鼠狗，身邊沒有主人。帖文引來一眾愛狗人士紛紛說可暫養，希望樓主先救走小狗，避免牠誤闖路軌不幸被列車撞到，「快啲hold住，不要讓牠跌落路軌！」、「被車車死就慘」、「麻煩大家如果見到的話一定要hold起，如果唔係好易車死」。



有港女於網上發文表示，日前清晨6時許在屯門鍾屋村輕鐵站月台發現1隻疑似走失的松鼠狗。（fb群組「關注流浪貓狗及放養動物；失狗尋主人（元朗，屯門，天水圍）」圖片）

該名港女於facebook群組「關注流浪貓狗及放養動物；失狗尋主人（元朗，屯門，天水圍）」發文，她於周四（28日）清晨6時12分在鍾屋村輕鐵站月台發現該隻松鼠狗。從她上載的照片可見到，小狗於月台徘徊，身邊沒有主人，當時有不少人於月台候車，但沒有人理會及上前協助。

網民留言呼籲樓主先救走小狗，「抱起佢先啦」、「睇情形棄養多」、「畀糧水，搵主人，check晶片呀！」、「應該走失，咁乾淨，希望有心人收留先」、「有冇人可以救起佢先？松鼠狗好易中暑同神經質會亂跑」。

有網民批評在場的人未有理會小狗，「好慘，即係最起碼係噚日已經喺度，都一直無人幫」、「狗仔咁樣好危險」、「人真係好涼薄」、「點解現場咁多人見到都冇人肯幫佢」、「點解可以視而不見」，更有人說「噚日我見到佢俾個阿叔追住踢」。

有善心網民看到帖文後，曾到該輕鐵站及附近地方尋找該隻小狗，但沒發現蹤影，只好祝福小狗現況安全，「希望狗狗有人hold咗」、「唔好變浪浪」、「祈求狗狗平安冇事」。